Свежий выпуск Навстречу цифровому будущему 4 февраля 2019 г. 10:51 Михаил Максимов Форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации», впервые прошедший в Алматы в начале февраля 2018 года, проводится по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева, озвученной 11 октября 2017 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главная цель мероприятия – выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие цифровых экономик стран ЕАЭС, повышая их конкурентоспособность.За год, минувший со дня проведения первого форума, все страны – участницы ЕАЭС достигли определенных успехов в осуществлении цифровой повестки дня, и становящаяся уже традиционной встреча в Алматы дала возможность поделиться достигнутыми результатами, сверить часы и направления движения.В ходе форума, участие в котором приняли главы правительств стран ЕАЭС, международные эксперты и представители бизнес-среды обсуждали вопросы создания и развития единой инновационной экосистемы Евразии, призванной раскрыть технологический потенциал всех вовлеченных в эту работу государств.Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в ходе пленарной сессии рассказал коллегам о достижениях республики в сфере развития цифровой экономики. Одним из значимых событий в этой области стал запуск в ноябре прошлого года международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, созданного на базе инфраструктуры международной выставки EXPO-2017. Astana Hub должен стать ядром и локомотивом развития экосистемы инноваций Казахстана и международно признанным хабом для развития технологического бизнеса, а также центром притяжения критической массы молодых и талантливых IT-специалистов со всего мира.Рассказывая об этом проекте, Бакытжан Сагинтаев признался, что интерес к деятельности технопарка, проявленный со стороны молодых инноваторов, превзошел все ожидания – спустя 3 месяца после запуска все пространство Astana Hub оказалось полностью занятым.Позже во время одной из панельных сессий форума заместитель Премьер-министра – министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев отметил, что в адрес технопарка продолжают поступать заявки от потенциальных резидентов.– Несколько забегая вперед, хотел бы сказать, что мы будем расширяться. Конечно же, хотим, чтобы IT-hub, эта сфера была более привлекательной и собрала наибольшее количество ребят, стартаперов, дабы создать необходимую критическую массу, – отметил Аскар Жумагалиев.Казахстан находится в поиске талантливых команд за рубежом, желающих реализовывать инновационные IT-проекты, и готов предоставить им возможность работать в Астане на привлекательных условиях. В частности, республика готова содействовать в получении иностранцами рабочих виз, жилья в непосредственной близости от технопарка. Обновленное минувшим летом законодательство урегулировало вопросы привлечения венчурного финансирования и налоговых льгот. В борьбе за таланты Казахстану приходится сталкиваться с конкуренцией со стороны других технопарков, в том числе в Минске, Казани, Москве, Бишкеке, однако Астана готова к этой конкурентной борьбе, которая в конечном счете пойдет на пользу общему делу.Одновременно Казахстан ведет целенаправленную работу по совершенствованию системы образования и науки в соответствии с новыми требованиями современной жизни. Так, 1 сентября в Астане рядом с Astana Hub откроется новый IT-университет, который станет одним из важных элементов инновационного кластера столицы республики. Кроме того, Правительство выполняет поручение Президента довести уровень финансирования науки и образования до 10% от ВВП, эта задача решается в сотрудничестве с бизнесом, который также заинтересован в разработке и применении новых инновационных технологий. Наряду с этим изменения вносятся в школьную программу, где обучение детей информатике теперь ведется с третьего класса, а не с седьмого, как раньше.В свою очередь белорусский Премьер-министр Сергей Румас рассказал об опыте своей страны, которая значительно продвинулась в области построения цифровой экономики. Он отметил, что развитие цифровых технологий в Беларуси стало национальным приоритетом и рассматривается как один из важнейших драйверов социально-экономического развития государства. – Президентом нашей республики несколько лет назад был обозначен курс на построение IT-страны. Для этого формируется правовая и регуляторная среда, реализуются масштабные инвестиционные проекты, идет технологическая и организационная трансформация традиционных отраслей экономики. Сегодня в государстве на законодательном уровне урегулировано использование токенов и технологий блокчейн. Приступила к работе первая в СНГ криптобиржа, – отметил он.По данным Сергея Румаса, в 2017 году экспорт только резидентов минского парка высоких технологий превысил 1 млрд долларов. По итогам 2018-го ожидается рост этого показателя минимум на 30%.– В результате по экспорту программного обеспечения на душу населения Беларусь сегодня опережает такие страны, как США, Китай, Индия, – сказал глава белорусского Правительства. По его словам, подписанный в конце 2017 года декрет Президента Беларуси о цифровизации экономики привел к «взрывному росту» числа резидентов парка. За 2018 год в него пришло компаний больше, чем за все 12 лет его существования, и общее число резидентов превысило 450.Сергей Румас призвал страны ЕАЭС к сотрудничеству в этой сфере, так как общий успех проекта по цифровой трансформации экономик стран союза зависит от одновременных и взаимных усилий всех заинтересованных сторон и их готовности к сотрудничеству. – Нам необходимо двигаться не просто параллельным курсом, но и действовать сообща, чтобы получить реальный синергетический эффект. Нужно вместе работать на глобальном IT-рынке, использовать все лучшее, что было создано на национальном уровне в каждой из стран – участниц ЕАЭС, – заключил он. В прошлом году в своем заключительном выступлении на цифровом форуме в Алматы глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посоветовал коллегам «готовить деньги», так как цифровая трансформация – это очень капиталоемкий процесс. Теперь, спустя год, отвечая на соответствующую реплику модератора, Премьер-министр РФ подтвердил: «Мы деньги приготовили». По словам Дмитрия Медведева, в прошлом году в России начата реализация национальной программы «Цифровая экономика», предусматривающей создание всех компонентов цифровой экономической системы. На финансирование программы в течение ближайших 5 лет, по его словам, планируется направить около 30 млрд долларов, часть из которых будет привлечена из внебюджетных источников.Дмитрий Медведев поддержал мнение о необходимости координации усилий стран ЕАЭС в реализации цифровой повестки.– Очевидно, что это как раз та сфера, где мы не можем сказать: «вы знаете, мы в сторону отойдем и этим заниматься не будем», потому что если какая-то из стран скажет, что она не готова, то она утратит возможность общаться с другими государствами, не сможет говорить с ними на одном языке. Поэтому наше движение в сторону цифровой повестки, в сторону создания единых сервисов, единой модели общения должно быть общим и достаточно равномерным, – сказал российский Премьер.Эту точку зрения разделяет и Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев, рассказавший о том, что его республика с первых дней присоединения к ЕАЭС ведет активную работу в области цифровой интеграции. В частности, он отметил большую работу, проделанную по созданию информационной системы в сфере внешней торговли.– На сегодня ряд наших государственных органов при помощи интеграционного шлюза осуществляет обмен информацией в режиме реального времени с государственными органами стран ЕАЭС, – отметил глава Правительства республики.Он также проинформировал об активном участии республики в разработке инициатив, направленных на реализацию цифровой повестки ЕАЭС.– Представителями бизнес-сообщества нашей страны предложены такие инициативы, как интеграция электронных торговых площадок стран ЕАЭС, создание единой платформы кредитного рейтинга и обмен данными кредитных историй, – сказал он. Мухаммедкалый Абылгазиев добавил, что принята концепция «Цифровой Кыргызстан», целями которой стали развитие технологических стартапов, освоение новейших информационных технологий, а также полный переход к предоставлению качественных цифровых госуслуг и повышение цифровых навыков населения.В свою очередь глава армянской делегации – заместитель Премьер-министра Мгер Григорян пригласил страны ЕАЭС принять участие во Всемирном конгрессе информационных технологий, который пройдет в октябре в Ереване. По его словам, поднимаемые в Алматы вопросы можно будет продолжить обсуждать на конгрессе, участие в котором подтвердили руководители крупнейших мировых IT-гигантов.В ряде сессий форума его участники обсудили механизмы практической реализации цифровой повестки и запуск совместных цифровых проектов. Так, министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в рамках панельной сессии «Цифровая повестка ЕАЭС» рассказал о создании по инициативе Президента Казахстана на базе международного IT-технопарка Astana Hub Евразийского центра цифровой трансформации, осуществляющего экспертную поддержку новых инициатив. – Среди новых проектов, способствующих экономической интеграции, можно отметить цифровую прослеживаемость товаров, признание электронных сопроводительных документов, формирование цифровых транспортных коридоров. Все это служит созданию безбарьерной торговой среды на всем пространстве от Минска до Бишкека, в том числе способствуя защите интересов простых потребителей, – отметил министр. Кроме того, практическим шагом в объединении усилий в области цифровой трансформации призвано стать выполнение положений меморандума о сотрудничестве, подписанного в присутствии премьер-министров главами крупнейших технопарков стран ЕАЭС.В завершение пленарной сессии Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что у форума в Алматы есть шансы стать «цифровым Давосом», отметив как содержательное наполнение дискуссий, так и близость гор, по его оценке, не уступающих ни в чем швейцарским Альпам.