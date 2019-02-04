​Навстречу цифровому будущему

Форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации», впервые прошедший в Алматы в начале февраля 2018 года, проводится по инициативе Президента Нурсултана

Назарбаева, озвученной 11 октяб­ря 2017 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главная цель мероприя­тия – выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие цифровых экономик стран ЕАЭС, повышая их конкурентоспособность.

За год, минувший со дня проведения первого форума, все страны – участницы ЕАЭС достигли определенных успехов в осуществлении цифровой повестки дня, и становящаяся уже традиционной встреча в Алматы дала возможность поделиться достигнутыми результатами, сверить часы и направления движения.

В ходе форума, участие в котором приняли главы правительств стран ЕАЭС, международные эксперты и представители бизнес-среды обсуждали вопросы создания и развития единой инновационной экосистемы Евразии, призванной раскрыть технологический потенциал всех вовлеченных в эту работу государств.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в ходе пленарной сессии рассказал коллегам о достижениях республики в сфере развития цифровой экономики. Одним из значимых событий в этой области стал запуск в ноябре прошлого года международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, созданного на базе инфраструктуры международной выставки EXPO-2017.

Astana Hub должен стать ядром и локомотивом развития экосис­темы инноваций Казахстана и международно признанным хабом для развития технологичес­кого бизнеса, а также центром притяжения критической массы молодых и талантливых IT-специалистов со всего мира.

Рассказывая об этом проекте, Бакытжан Сагинтаев признался, что интерес к деятельности технопарка, проявленный со стороны молодых инноваторов, превзошел все ожидания – спус­тя 3 месяца после запуска все пространст­во Astana Hub оказалось полностью занятым.

Позже во время одной из панельных сессий форума заместитель Премьер-министра – министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев отметил, что в адрес технопарка продолжают поступать заявки от потенциальных резидентов.

– Несколько забегая вперед, хотел бы сказать, что мы будем расширяться. Конечно же, хотим, чтобы IT-hub, эта сфера была более привлекательной и собрала наибольшее количество ребят, стартаперов, дабы создать необходимую критическую массу, – отметил Аскар Жумагалиев.

Казахстан находится в поиске талантливых команд за рубежом, желающих реализовывать инновационные IT-проекты, и готов предоставить им возможность работать в Астане на привлекательных условиях. В частности, республика готова содействовать в получении иностранцами рабочих виз, жилья в непосредственной близости от технопарка. Обновленное минувшим летом законодательство урегулировало вопросы привлечения венчурного финансирования и налоговых льгот.

В борьбе за таланты Казах­стану приходится сталкиваться с конкуренцией со стороны других технопарков, в том числе в Минске, Казани, Москве, Бишкеке, однако Астана готова к этой конкурентной борьбе, которая в конечном счете пойдет на пользу общему делу.

Одновременно Казахстан ведет целенаправленную работу по совершенствованию системы образования и науки в соответствии с новыми требованиями современной жизни. Так, 1 сентяб­ря в Астане рядом с Astana Hub откроется новый IT-университет, который станет одним из важных элементов инновационного кластера столицы республики.

Кроме того, Правительство выполняет поручение Президента довести уровень финансирования науки и образования до 10% от ВВП, эта задача решается в сотрудничестве с бизнесом, который также заинтересован в разработке и применении новых инновационных технологий. Наряду с этим изменения вносятся в школьную программу, где обучение детей информатике теперь ведется с третьего класса, а не с седьмого, как раньше.

В свою очередь белорусский Премьер-министр Сергей Румас рассказал об опыте своей страны, которая значительно продвинулась в области построения цифровой экономики. Он отметил, что развитие цифровых технологий в Беларуси стало национальным приоритетом и рассматривается как один из важнейших драйверов социально-экономического развития государства.

– Президентом нашей респуб­лики несколько лет назад был обозначен курс на построение IT-страны. Для этого формируется правовая и регуляторная среда, реализуются масштабные инвес­тиционные проекты, идет технологическая и организационная трансформация традиционных отраслей экономики. Сегодня в государстве на законодательном уровне урегулировано использование токенов и технологий блокчейн. Приступила к работе первая в СНГ криптобиржа, – отметил он.

По данным Сергея Румаса, в 2017 году экспорт только резидентов минского парка высоких технологий превысил 1 млрд долларов. По итогам 2018-го ожидается рост этого показателя минимум на 30%.

– В результате по экспорту программного обеспечения на душу населения Беларусь сегодня опережает такие страны, как США, Китай, Индия, – сказал глава белорусского Правительства.

По его словам, подписанный в конце 2017 года декрет Президента Беларуси о цифровизации экономики привел к «взрывному росту» числа резидентов парка. За 2018 год в него пришло компаний больше, чем за все 12 лет его существования, и общее чис­ло резидентов превысило 450.

Сергей Румас призвал страны ЕАЭС к сотрудничеству в этой сфере, так как общий успех проекта по цифровой трансформации экономик стран союза зависит от одновременных и взаимных усилий всех заинтересованных сторон и их готовности к сотрудничеству.

– Нам необходимо двигаться не просто параллельным курсом, но и действовать сообща, чтобы получить реальный синергетический эффект. Нужно вместе работать на глобальном IT-рынке, использовать все лучшее, что было создано на национальном уровне в каждой из стран – участниц ЕАЭС, – заключил он.

В прошлом году в своем заклю­чительном выступлении на цифровом форуме в Алматы глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посоветовал коллегам «готовить деньги», так как цифровая транс­формация – это очень капиталоемкий процесс. Теперь, спустя год, отвечая на соответствующую реплику модератора, Премьер-министр РФ подтвердил: «Мы деньги приготовили».

По словам Дмитрия Медведева, в прошлом году в России начата реализация национальной прог­раммы «Цифровая экономика», предусматривающей создание всех компонентов цифровой экономической системы. На финансирование программы в течение ближайших 5 лет, по его словам, планируется направить около 30 млрд долларов, часть из которых будет привлечена из внебюджетных источников.

Дмитрий Медведев поддержал мнение о необходимости координации усилий стран ЕАЭС в реализации цифровой повестки.

– Очевидно, что это как раз та сфера, где мы не можем сказать: «вы знаете, мы в сторону отойдем и этим заниматься не будем», потому что если какая-то из стран скажет, что она не готова, то она утратит возможность общаться с другими государствами, не сможет говорить с ними на одном языке. Поэтому наше движение в сторону цифровой повестки, в сторону создания единых сервисов, единой модели общения должно быть общим и достаточно равномерным, – сказал российский Премьер.

Эту точку зрения разделяет и Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев, рассказавший о том, что его рес­публика с первых дней присоединения к ЕАЭС ведет активную работу в области цифровой интеграции. В частности, он отметил большую работу, проделанную по созданию информационной сис­темы в сфере внешней торговли.

– На сегодня ряд наших государственных органов при помощи интеграционного шлюза осуществляет обмен информацией в режиме реального времени с государственными органами стран ЕАЭС, – отметил глава Правительства республики.

Он также проинформировал об активном участии республики в разработке инициатив, направленных на реализацию цифровой повестки ЕАЭС.

– Представителями бизнес-сообщества нашей страны предложены такие инициативы, как интеграция электронных торговых площадок стран ЕАЭС, создание единой платформы кредитного рейтинга и обмен данными кредитных историй, – сказал он.

Мухаммедкалый Абылгазиев добавил, что принята концепция «Цифровой Кыргызстан», целями которой стали развитие технологических стартапов, освоение новейших информационных технологий, а также полный переход к предоставлению качест­венных цифровых госуслуг и повышение цифровых навыков населения.

В свою очередь глава армянской делегации – заместитель Премь­ер-министра Мгер Григорян пригласил страны ЕАЭС принять участие во Всемирном конгрессе информационных технологий, который пройдет в октябре в Ереване. По его словам, поднимае­мые в Алматы вопросы можно будет продолжить обсуждать на конгрессе, участие в котором подтвердили руководители крупнейших мировых IT-гигантов.

В ряде сессий форума его участники обсудили механизмы прак­тической реализации цифровой повестки и запуск совместных цифровых проектов. Так, министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в рамках панельной сессии «Цифровая повестка ЕАЭС» рассказал о создании по инициа­тиве Президента Казахстана на базе международного IT-технопарка Astana Hub Евразийского цент­ра цифровой трансформации, осуществляющего экспертную поддержку новых инициатив.

– Среди новых проектов, способствующих экономической интеграции, можно отметить цифровую прослеживаемость товаров, признание электронных сопроводительных докумен­тов, формирование цифровых транс­портных коридоров. Все это служит созданию безбарьерной торговой среды на всем пространстве от Минска до Бишкека, в том чис­ле способствуя защите интересов простых потре­бителей, – отметил министр.

Кроме того, практическим шагом в объединении усилий в области цифровой трансформации призвано стать выполнение положений меморандума о сотрудничестве, подписанного в присутствии премьер-министров главами крупнейших технопарков стран ЕАЭС.

В завершение пленарной сессии Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что у форума в Алматы есть шансы стать «цифровым Давосом», отметив как содержательное наполнение дискуссий, так и близость гор, по его оценке, не уступающих ни в чем швейцарским Альпам.