Лет 15 назад поменял «шестерку» на «Фольксваген Гольф», которые по габаритам друг от друга, казалось бы, ничем не отличаются. Но разве что на несколько сантиметров… Но эти сантиметры и стали причиной того, что при повороте к подъезду дома я в первое время часто стал слегка задевать вертикальную трубу газопровода задним бампером, в то время как на «жигулях» я ее не замечал: в поворот вписывался легко и без проблем. Прежняя привычка поворачивать по накатанной коллее забылась не сразу, только после небольшого (без последствий) удара о трубу боковиной заднего бампера. Прикрепленный к трубе флажок стал постоянно напоминать мне об опасности на повороте.
Для себя сделал вывод, что габариты любого транспортного средства в значительной мере отличаются друг от друга, поэтому для каждого водителя, у кого еще не было автомобиля, и даже для тех, кто уже не первый год ездит на собственном транспорте, иные габариты нового транспортного средства могут доставлять ряд неудобств. Зачастую эти неудобства ощущают те, кто ранее передвигался на машине более маленьких размеров и вдруг пересел на более громоздкую.
Поэтому в первое время действительно необходимо крайне аккуратно осуществлять любые маневры, стараясь запоминать, какая дистанция вам требуется для совершения того или иного действия на дороге.
Для того чтобы быстрее освоиться с новым транспортным средством, стоит заручиться терпением, так как именно упорная практика и постоянная езда позволят наработать былые навыки вождения и, так сказать, набить руку. Таким образом, именно практика позволит быстро привыкнуть к габаритам автомобиля, но при этом не стоит забывать про аккуратность, ведь в случае непредвиденных обстоятельств платить за чужой автомобиль придется вам.
Чтобы освоиться с габаритами авто для совершения такого маневра, как парковка, стоит потренироваться с этим на пустой открытой площадке во избежание непредвиденных повреждений как своего, так и чужого автомобиля.
Так же, чтобы понять габариты авто, когда вы находитесь за рулем, можно попросить знакомого, чтобы тот наглядно с улицы комментировал, какая дистанция вам доступна для движения на безопасном от других авто расстоянии.
Стоит понимать: если габариты нового значительно отличаются от прежнего авто, протиснуться в мелкие проезды и припарковаться в маленькие карманы можно будет с трудом. Поэтому с целью избежания аварийных ситуаций стоит предусмотреть и этот момент.