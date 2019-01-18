Лет 15 назад поменял «шес­терку» на «Фольксваген Гольф», которые по габаритам друг от друга, казалось бы, ничем не отличаются. Но разве что на несколько сантимет­ров… Но эти сантиметры и стали причиной того, что при повороте к подъезду дома я в первое время часто стал слегка задевать вертикальную трубу газопровода задним бампером, в то время как на «жигулях» я ее не замечал: в поворот вписывался легко и без проблем. Прежняя привычка поворачивать по накатанной коллее забылась не сразу, только после небольшого (без последствий) удара о трубу боковиной заднего бампера. Прикрепленный к трубе флажок стал постоянно напоминать мне об опасности на повороте.

Для себя сделал вывод, что габариты любого транспорт­ного средства в значительной мере отличаются друг от друга, поэтому для каждого водителя, у кого еще не было автомобиля, и даже для тех, кто уже не первый год ездит на собственном транс­порте, иные габариты нового транспорт­ного средства могут доставлять ряд ­неудобств. Зачас­тую эти не­удобства ощущают те, кто ранее передвигался на машине более маленьких размеров и вдруг пересел на более громоздкую.

Поэтому в первое время дейст­вительно необходимо крайне аккуратно осуществлять любые маневры, стараясь запоминать, какая дистанция вам требуется для совершения того или иного действия на дороге.

Для того чтобы быст­рее освоиться с новым транспорт­ным средством, стоит заручиться терпением, так как именно упорная практика и постоянная езда ­позволят наработать былые навыки вождения и, так сказать, набить руку. Таким образом, именно практика позволит быстро привыкнуть к габаритам автомобиля, но при этом не стоит забывать про аккуратность, ведь в случае непредвиденных обстоятельств платить за чужой автомобиль придется вам.

Чтобы освоиться с габаритами авто для совершения такого маневра, как парковка, стоит потренироваться с этим на пустой открытой площадке во избежание непредвиденных повреждений как своего, так и чужого автомобиля.

Так же, чтобы понять габариты авто, когда вы находитесь за рулем, можно попросить знакомого, чтобы тот наглядно с улицы комментировал, какая дистанция вам доступна для движения на безопасном от других авто расстоянии.

Стоит понимать: если габариты нового значительно отличаются от прежнего авто, протиснуться в мелкие проезды и припарковаться в маленькие карманы можно будет с трудом. Поэтому с целью избежания аварийных ситуаций стоит предусмотреть и этот момент.