Культура
Найден первый паспорт тюркского народа
Зарина Москау

Научный мир потрясло открытие, сделанное в результате совместной экспедиции Международной Тюркской академии и Института археологии и истории Академии наук Монголии. Найдены комплекс и надпись Кутлуг Эльтерис кагана. Кроме того, написан общий для тюркского мира учебник литературы, географии и истории.

Эту новость на пресс-конференции в СЦК озвучил президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали.

– Найдены комплекс и надпись в честь основоположника II Тюркского каганата Кутлуг Эльтерис кагана. И это можно назвать первым паспортом тюркского народа. Он был отцом Бильге-кагана и Культегина. Это знаковое событие для всего тюркского мира состоялось благодаря слаженной и системной работе всех тюркских народов. Можно сказать, что мы нашли самое древнее наследие, высеченное на камне. В ходе археологических раскопок в основном находят артефакты, изделия. А вот письменные памятники найти – это редкая удача. Поэтому делиться такой новостью с вами большая честь для нас. Считаем добрым знаком, что комплекс Эльтериса, символизирующий возрождение Тюркского каганата, стоявшего на грани развала, был обнаружен в период, когда наша страна делает первые шаги на пути построения Нового Казахстана, – подчеркнул Дархан Кыдырали, отметив, что исследования продолжатся. – Нами открыт только один комплекс, а их еще 9. Следовательно, работы предстоит много.

Примечательно, что историческая находка впервые обнаружена представителями тюркских народов, потомками кагана.

– Раньше такие памятники обычно выявляли европейцы. Первая пресс-конференция, посвященная найденным комплексу и надписи, прошла в Монголии, а сегодня проводим в Казахстане, – отметил Дархан Кыдырали.

Также он выразил благодарность братским народам, чьи дипломатические представители присутствовали на пресс-конфренции: послам Азербайджана, Турции, Туркменистана, Монголии.

– Недавно мы написали общий для тюркского мира учебник литературы, географии и истории. Наши министерства уже подписали документ, все утверждено. Сейчас в Азербайджане ведется обучение по данному учебнику, – сообщил Дархан Кыдырали.

Очевидно, что исторический комп­лекс является фундаментальным объектом древнетюркской культуры. При этом необходимо подчеркнуть, что в надписи впервые упоминается слово «Тюрк».

Ранее Тюркская академия провела археологические раскопки в ритуальном комплексе Шивээт-улаан в Монголии. А в 2016 году академия организовала специальную экспедицию в этой долине. В церемониальном комплексе, построенном в период правления Кутлуг-кагана, обнаружены символы и различные артефакты, а также определена дата его постройки. В 2018-м комплекс был огорожен и взят под опеку Тюркской академией. Также академия широко отметила под эгидой ЮНЕСКО 1300-летие памятника Тоньюкука, выпустив сборник переводов текста памятника.

Об особенностях и исторической ценности находки рассказали научный сотрудник Международной Тюркской академии Напыл Базылхан и руководитель Средневекового археологического исследовательского центра Института истории и археологии Монгольской академии наук Алтангэрэлинп Энхтор.

– С западной стороны комплекса расположены каменный куб с отверстием посередине (алтарь), каменные фигуры человека, статуя льва с двумя детенышами и две статуи овец. К востоку от ворот комплекса находится гряда из 51 балбала. Среди них на пяти балбалах обнаружен символ «горного козла», принадлежащий роду Ашина. Кроме того, в процессе раскопок в комплексе обнаружены остатки керамических покрытий и кирпичей, уложенных на пешеходную дорожку, что позволило установить наличие барыка (места пок­лонения). Перед барыком обнаружены верхняя часть письменного памятника и подставка в форме черепахи, которая в восточной культуре символизирует спокойствие, гармонию, – отметил Алтангэрэлинп Энхтор.

Ученые рассказали, что на двух гранях найденной ценной находки высечена древнетюркская руническая надпись, а с третьей стороны – надпись на согдийском языке.

Пока в тексте памятника четко читался ряд слов: «Тенгри», «Тюрк», «Кутлуг», «түмен». В целом Номгонский ритуальный комплекс во всех своих чертах сходен с ритуальными комплексами Бильге-кагана и Культегина. В верхней части памятника изображены головы двух волков, имеющих также сходство с драконом и обращенных туловищем вниз. Известно, что такие каганские атрибуты – сюжет с драконьим телом и головой волка – были высечены в верхней части памятников в честь Таспар-кагана, Бильге, Культегина и на других памятниках.

К слову, символично, что визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в братский Азербайджан совпал с новос­тью, которую с радостью принял весь тюркский мир. Об этом свидетельствует тот факт, что информацию о находке опубликовали многие издания тюркских стран.

– Академия планирует подготовить научный сборник, посвященный результатам Номгонской научной экспедиции, и представит его в столицах тюркских государств. Раскопки памятников тюркской эпохи в Монголии продолжатся. Комплекс памятников Кутлуг Эльтерис кагану будет всесторонне исследован, будут привлечены специалисты разных сфер, лингвисты, культурологи, и мы можем стать свидетелями многих открытий, – сказал Дархан Кыдырали.

Также он сообщил о том, что покидает пост главы Международной Тюркской академии:

– В качестве главы академии сегодня, возможно, в последний раз провожу встречу. Поделившись с вами радостной вестью о нашей исторической находке, сообщаю о том, что покидаю пост президента академии.

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