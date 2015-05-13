Происшествия
Найден пропавший в Непале военный вертолет США
Военный вертолет армии США с морпехами на борту, который пропал в Непале накануне, найден, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на aif.ru
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По информации Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, воздушное судно, связь с которым была потеряна, нашли в нескольких километрах от столицы страны – Катманду.
Легкий ударный вертолет UH-1Y Huey корпуса морской пехоты участвовал в операции по доставке помощи пострадавшим от землетрясения. На борту находились 6 американских военных и 2 солдата из Непала.
Данных о судьбе экипажа и пассажиров пока нет. Что именно произошло с вертолетом – также неизвестно.