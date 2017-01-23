Найден способ отличить фейковые новости от настоящих
Специалисты Кембриджского университета разработали "вакцину", которая может стать эффективным инструментом в борьбе с распространением фейковых новостей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
По данным исследователей, для выработки "иммунитета" у читателей необходимо использовать методы психологического воздействия. Ученые уверены, что небольшие "дозы" дезинформации могут приучить читателей относиться к инфоповодам более критично.
Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие две тысячи американцев. Испытуемым предложили несколько материалов, касающихся проблемы глобального потепления.
Последующий опрос показал, что материал с последовательно изложенными и проверенными фактами оказался не так популярен, как новость с фейковым заявлением сомнительного лица.
"В то же время, если в статью добавить "небольшую дозу" дезинформации с предупреждением, то фейковые новости будут иметь не такой широкий резонанс. Таким образом, статьи, которые содержат небольшую часть фейковых данных, помогают людям по-другому смотреть на откровенно фальшивые новости", – отмечается в сообщении.
По мнению одного из авторов исследования Сандера ван дер Линдена, в современном мире дезинформация стала больше похоже на вирус, поскольку "быстро цепляется к читателям и распространяется".