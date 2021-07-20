Найден центр древней металлургии

В этом году уже состоялось несколько экспедиций по изучению историко-культурного наследия Акмолинской области. Удачными стали результаты проекта «Археологические исследования ботайской культуры на поселении Красный Яр».
Еще один проект областного музея «Культурное наследие Сарыарки: преемственность древних и средневековых культур» тоже радует находками.
– Участниками научно-исследовательских проектов музея помимо ученых и музейных сотрудников стали краеведы, учителя и члены археологических кружков, которые оказывают неоценимую помощь в работе, – говорит Куаныш Шакшаков, директор Акмолинского областного историко-краеведческого музея. – Именно благодаря краеведу, учителю истории из села Тассуат Жаркаинского района Дамиру Гафарову найден боевой топор, предположительно датируемый временем андроновской культуры.
По словам Куаныша Шакшакова, Дамир Мидхатович первым обратил внимание, что видел фотографию аналогичного экспоната в музее Аркаим Челябинской области (Россия), поэтому сразу связался с научными сотрудниками областного музея.
Находка уникальна. Топор весит около 900 граммов. Это среднее по массивности оружие в своей классификации. Интересен состав сплава: доля меди в нем такова, что топор получился очень прочным.
Кроме того, сотрудники музея на территории урочища Кошкарбай в Зерендинском районе близ аула Кеноткел, у слияния речек Чаглинка и Кошкарбай обнаружили центр древней металлургии.
– По результатам первичных исследований можно заключить, что на данной территории находилось поселение эпохи бронзы, скорее всего, это колония металлургов. Особенности местности – близость реки, руды у поверхности земли – объясняют, почему древние сталевары выбрали эту локацию. Наличие шлака и обожженных камней вокруг печей дает основание предположить, что эта территория являлась одним из центров добычи металла в бронзовом веке, – сказал Куаныш Шакшаков.
Итак, первые находки археологического сезона 2021 года уже имеются, и, возможно, они приоткроют нам немало тайн истории не только Акмолинской области, но и всего Казахстана.