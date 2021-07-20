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Найден центр древней металлургии
Игорь Прохоров

В этом году уже состоялось нес­колько экспедиций по изучению историко-культурного наследия Акмолинской области. Удачными стали результаты проекта «Археологические исследования ботайской культуры на поселении Красный Яр».

Еще один проект областного музея «Культурное наследие Сарыарки: преемственность древних и средневековых культур» тоже радует находками.

– Участниками научно-исследовательских проектов музея помимо ученых и музейных сот­рудников стали краеведы, учителя и члены археологических кружков, которые оказывают неоценимую помощь в работе, – говорит Куа­ныш Шакшаков, директор Акмолинского областного историко-крае­вед­ческого музея. – Именно благодаря крае­веду, учителю истории из села Тассуат Жаркаин­ского района Дамиру Гафарову найден боевой топор, предположительно датируемый временем андроновской культуры.

По словам Куаныша Шакшакова, Дамир Мидхатович первым обратил внимание, что видел фотографию аналогичного экспоната в музее Аркаим Челябинской области (Россия), поэтому сразу связался с научными сотрудниками областного музея.

Находка уникальна. Топор весит около 900 граммов. Это среднее по массивности оружие в своей классификации. Интересен состав сплава: доля меди в нем такова, что топор получился очень прочным.

Кроме того, сотрудники музея на территории урочища Кошкарбай в Зерендинском районе близ аула Кеноткел, у слияния речек Чаглинка и Кошкарбай обнаружили центр древней металлургии.

– По результатам первичных исследований можно заключить, что на данной территории находилось поселение эпохи бронзы, скорее всего, это колония металлургов. Особеннос­ти местности – близость реки, руды у поверхнос­ти земли – объяс­няют, почему древние сталевары выбрали эту локацию. Наличие шлака и обожжен­ных камней вокруг печей дает основание предположить, что эта территория являлась одним из центров добычи металла в бронзовом веке, – сказал Куаныш Шакшаков.

Итак, первые находки археологического сезона 2021 года уже имеются, и, возможно, они приоткроют нам немало тайн истории не только Акмолинской области, но и всего Казах­стана.

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