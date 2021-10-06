Найдена мертвой директор павлодарского филиала банка RBK

В Павлодаре найдена мертвой директор филиала Bank RBK, передает Kazpravda.kz
.
"В Павлодаре 5 октября в 07.13 на козырьке магазина, расположенного в доме по улице Бектурова, 50/1 обнаружен труп горожанки 1972 года рождения, которая покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона восьмого этажа", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 (доведение до самоубийства) УК РК. Назначены экспертизы.
"Банк оказывает полное содействие следствию в работе по установлению причин произошедшего. До окончания этой работы банк просит воздержаться от распространения непроверенной информации", – говорится в заявлении Bank RBK.