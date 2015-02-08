Найдена жизнь на Марсе

На поверхности Марса найдены структуры, идентичные окаменелостям колоний цинобактерий, обнаруженных на Земле, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на rosregistr.ru.
Рассмотреть древние образования удалось специалистам из американского Университета Старого Доминиана на фото, присланными аппаратом НАСА Curiosity. Данное открытие доказывает существование органической жизни на Красной планете в прошлом, передает издание Naked Science.
Сравнительным анализом марсианских и земных окаменелостей занималась палеобиолог с 20-летним стажем – Нора Ноффке. Фото с окрестностей марсианской горы Гиллеспи Лейк, в основании которой находилось озеро, эксперт сравнила с найденными в Австралии и Тунисе окаменелостями бактерий возрастом 3,5 млн лет. После завершения работы ученая с уверенностью заявила – экспонаты абсолютно идентичны, что доказывает обитаемость древних водоемов Марса.
Правда есть и версия, что в формировании объектов виновны силы природы: ветер, соль, вода. Для выяснения этого вопроса необходимо взять пробы грунта в данном районе.
Сегодня работа Ноффке опубликована в научном издании Astrobiology и признана самым серьезным исследованием в этом вопросе.
К другим, обнаруженным ранее, предпосылкам наличия в прошлом жизни на Марсе относят газ метан, органические молекулы и озерные отложения.