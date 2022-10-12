Найденное в реке тело принадлежит не студенту из Индии – ДЧС Туркестанской области

Найденное накануне тело недалеко от реки Аксу в Туркестанской области не принадлежит утонувшему 26 июня студенту из Индии. Об этом сообщили в областном ДЧС, передает Kazpravda.kz.

Ранее сообщалось, что в ходе поисковых работ 10 октября в 1,5 км ниже северной стороны села Ханарык от реки Аксу спасатели обнаружили тело человека. В ДЧС региона информировали, что тело принадлежит студенту медакадемии - гражданину Индии, который трагически погиб в каньоне Аксу вместе со своим другом 26 июня. Однако медицинская экспертиза показала, что найденное тело — женское.

"10 октября в дежурную часть полиции Толебийского района Туркестанской области поступило сообщение от ДЧС региона об обнаружении неизвестного трупа в реке Аксу. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции. При проверке было установлено, что найденный на правом берегу реки труп из-за долгого нахождения в воде не удалось опознать. Была проведена экспертиза, согласно заключению которой выяснилось, что труп принадлежит женщине", - говорится в сообщении областного ДП.

Факт зарегистрировали в Толебийском РОП.

"По факту обнаружения трупа в Толебийском районе проводится досудебное расследование, возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в департаменте полиции области.

Напомним, трагедия произошла 26 июня 2022 года. 22 человека (преподаватель и 21 индийский студент Южно-Казахстанской медицинской академии) приехали отдыхать в Аксу-Жабаглинский заповедник. Во время купания в реке в каньоне Аксу двух парней затянуло в водоворот.

Позже в Сети распространилась видеозапись, сделанная буквально за несколько мгновений до трагедии. На кадрах, которые сняли сами студенты, видно, как группа молодых парней отдыхает на реке в каньоне Аксу. На фоне играет веселая индийская песня, парни танцуют и даже не замечают, как одного из друзей уносит в водоворот. Парень пытается сопротивляться сильному течению, но безуспешно. Друзья, заметившие утопающего, берутся за руки и пытаются помочь. После этого видео обрывается.