Найдено тело утонувшего в Атырауской области акима района

Найдено тело акима Махамбетского района, утонувшего в реке Урал в Атырауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«1 августа в 20:00 часов на расстоянии 25 км от места происшествия, на окраине села Сарайшык, на берегу реки Урал местными жителями обнаружено и извлечено из воды тело акима Махамбетского района Р.Б. Жанқылыша 1982 года рождения», – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранительные органы проводят проверку.

31 июля сообщалось, что в селе Ортакшыл Махамбетского района в реке Урал при неизвестных обстоятельствах утонул аким района.

Ринат Жанқылыш был назначен акимом Махамбетского района Атырауской области 2 февраля 2021 года.