12 россиян вызволили из снежного плена на трассе в ВКО

В Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области заложниками непогоды стали 12 человек, оставшиеся на автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница России, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Скриншот с видео ДЧС ВКО

"На помощь к ним прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высопроходимом автомобиле "ТРЭКОЛ", который пробился до места. Из зоны опасности эвакуировали 12 граждан Российской Федерации, 2 из них детей", – проинформировали в департаменте.

Спасенных иностранцев разместили в гостинице города Шемонаихи, акимат обеспечил их питанием.

В ДЧС напомнили, что сейчас в регионе остаются закрытыми 15 автодорог, и попросили граждан отменить все поездки пока погода не стабилизируется. О ней можно узнавать в мобильном приложении Darmen. Меж тем 6 января в ВКО прогнозируют сильную метель и гололед.