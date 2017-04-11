Найдены древнейшие зубные пломбы

В мире
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Итальянские ученые обнаружили древние человеческие зубы с пломбами из битума, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

"Исследователи считают находку свидетельством существования первобытной стоматологии 13 тысяч лет назад", – сообщает издание Gizmodo.

Два верхних резца были найдены около итальянского города Лукка. Каждый зуб имеет одно небольшое отверстие, которое проникает до пульповой камеры. По следам на внутренних стенках ученые выяснили, что оно было просверлено и расширено с помощью крошечных каменных инструментов. В полости также содержались следы битума и растительных волокон. 

Исследователи полагают, что битум в сочетании с лекарственными растениями мог быть использован в качестве антисептика. Таким образом, по мнению ученых, находка является доказательством того, что люди начали развивать стоматологию за тысячи лет до того, как было налажено производство таких продуктов, как крупы и мед. последние, как считается, были причиной ухудшение состояния зубов.

По словам археолога Стефано Бенацци, во времена верхнего палеолита (40–12 тысяч лет назад) в Европу переселялись люди, ранее населявшие Ближний Восток. Они могли принести с собой новые продукты питания, которые способствовали распространению кариеса. Это привело к появлению первых стоматологических методов.

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