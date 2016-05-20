Найдены обломки пропавшего А320

Фото с сайта eyeofdubai.net
Авиакомпания Egypt Air подтвердила обнаружение обломков пропавшего самолета А320, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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"Мы нашли место крушения, – заявил вице-президент авиаперевозчика Ахмед Адель в интервью телеканалу CNN. – Самолет мог упасть по массе причин. На данный момент объяснения катастрофы у нас нет. Необходимо продолжать расследование".
По данным египетского министерства гражданской авиации, греческие власти проинформировали их об обнаружении обломков и спасательных жилетов, которые, скорее всего, принадлежат пропавшему лайнеру. Как заявил посол Египта во Франции, Афины официально сообщили египетскому диппредставительству, что им удалось найти обломки белого и синего цветов.
Сейчас в поисках лайнера участвуют специалисты и военные из Греции, Франции, Великобритании, Кипра, Италии и Египта.
Лайнер А320 авиакомпании Egypt Air выполнял рейс из аэропорта Шарль де Голль в Каир. Однако самолет исчез
с экранов радаров, находясь примерно в 280 км от египетского побережья. На борту находились 56 пассажиров из 12 государств, а также 10 членов экипажа. Позже власти Египта подтвердили
факт катастрофы лайнера.
Глава министерства обороны Греции Панос Камменос сообщил, что незадолго до исчезновения лайнер совершал странные маневры.
Между тем в СМИ отмечается, что одна из стюардесс лайнера А320 авиакомпании Egypt Air – Самар Эзеддин за несколько месяцев до катастрофы разместила на своей страничке в соцсети Facebook фото на фоне тонущего самолета.
Как сообщает новостной портал Al-Masry Al-Youm, на смонтированном снимке девушка выходит из моря в промокшей одежде и с чемоданом в руке, а на заднем плане виден тонущий авиалайнер.
Знакомые стюардессы уверены, что такой фотомонтаж был ошибкой, якобы он накликал беду на саму Самар и борт, на котором она летела.
Добавим, что это не единственное странное совпадение, на которое обратили внимание после крушения лайнера. В соцсетях многие отметили мистическое совпадение чисел: на момент крушения рейса MS804 прошло 804 дня с исчезновения малазийского "Боинга".