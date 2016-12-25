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Найдены обломки российского военного самолета - СМИ
В Черном море обнаружены обломки пропавшего с экранов радаров самолета Ту-154 Минобороны РФ, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Tass.ru.
Сообщается, что в 1,5 километрах от берега обнаружены фрагменты лайнера, в 5,5 километрах – найдено маслянистое пятно. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета.
По данным Lenta.ru
, на поиски Ту-154 в Черное море вышли семь морских судов, также в операции задействовали вертолет Ми-8. В готовность были приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике.
Военный самолет Ту-154 пропал с радаров ранним утром, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию.
На борту находился 91 человек: восемь членов экипажа и 83 пассажира.
По предварительным данным, причиной падения стала техническая неисправность или ошибка пилотирования.