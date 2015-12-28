Сразу после получения сигнала по тревоге были подняты подразделения областного ДЧС, полиции, войсковых частей и Национальной гвардии МВД. В поисково-спасательных работах также приняли участие сотрудники акиматов, волонтеры и журналисты. Поиски, длившиеся всю ночь, осложнялись плохими погодными условиями: снегопадом, сильным ветром, нулевой видимостью. Лишь утром было найдено место крушения вертолета, а также тела пяти погибших – пилота, врача, фельдшера и матери с ребенком.

Аким области Амандык Баталов дал указание по организации похорон, а также выделению семьям погибших материальной помощи в размере 1 млн тенге. По факту происшествия линейным отделом полиции города Уштобе возбуждено уголовное дело.