Происшествия
Найдены останки всех жертв крушения А320
Ксения Воронина
Найдены останки всех 150 жертв крушения Airbus A320 авиакомпании-лоукостера Germanwings, входящей в Lufthansa-group, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.ru.

Напомним, что на борту самолета Airbus A320 авиакомпании Germanwings находились 144 пассажира и 6 членов экипажа, все они погибли. В числе погибших – трое граждан Казахстана.

Lufthansa приняла решение об увеличении стандартной суммы выплат до € 275 млн на выплату компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе во французских Альпах. Сумма каждой выплаты составит примерно €1 млн 800 тыс.

По одной из версий следствия, причиной крушения стали действия второго пилота самолета Андреаса Любица, который заперся в кабине пилотов после того, как командир самолета ее покинул на некоторое время. Любиц вывел самолет из режима автопилота и начал снижение, направив самолет в гору. Данные об этом были получены после расшифровки "черного ящика".

Как сообщил министр транспорта ФРГ Александер Добриндт, будут разработаны новые стандарты безопасности на воздушном транспорте, а также добавил, что власти займутся вопросом оптимизации дверного механизма в кабине пилота.

Популярное

Все
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
Вокруг Нур-Султана вырос настоящий смешанный лес, и летом в нем можно даже собирать грибы и ягоды
Зайсанский газ может пойти на экспорт, но при одном условии
Предстоящий референдум в Казахстане – символ заявленных властью изменений
Проведение общенационального референдума и поправки в Конституцию обсудили в офисе Гражданского Альянса Казахстана
Медали – для чистого удовольствия
Просто легенда – Асанали Ашимов
Беречь, а не уничтожать
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
По коням, опера!
Ответственное и компетентное участие
Без ложных ожиданий
Начать с себя
Усыпальницы Великой степи
Будем с водой
Интерес большой
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Как будет проходить референдум в Казахстане
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Закон Республики Казахстан
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум

Читайте также

Происшествия
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника им…
Происшествия
Голый мужчина затащил в квартиру троих детей и угрожал им т…
Происшествия
Автобус перевернулся на трассе в Жамбылской области, есть п…
Происшествия
Годовалый ребенок упал в 4-метровую яму уличного туалета в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]