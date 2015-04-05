Найдены останки всех жертв крушения А320

Найдены останки всех 150 жертв крушения Airbus A320 авиакомпании-лоукостера Germanwings, входящей в Lufthansa-group, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.ru.
Напомним, что на борту самолета Airbus A320 авиакомпании Germanwings находились 144 пассажира и 6 членов экипажа, все они погибли. В числе погибших – трое граждан Казахстана.
Lufthansa приняла решение об увеличении стандартной суммы выплат до € 275 млн на выплату компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе во французских Альпах. Сумма каждой выплаты составит примерно €1 млн 800 тыс.
По одной из версий следствия, причиной крушения стали действия второго пилота самолета Андреаса Любица, который заперся в кабине пилотов после того, как командир самолета ее покинул на некоторое время. Любиц вывел самолет из режима автопилота и начал снижение, направив самолет в гору. Данные об этом были получены после расшифровки "черного ящика".
Как сообщил министр транспорта ФРГ Александер Добриндт, будут разработаны новые стандарты безопасности на воздушном транспорте, а также добавил, что власти займутся вопросом оптимизации дверного механизма в кабине пилота.