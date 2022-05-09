Общество
Найдены пропавшие в Атырауской области 11 человек

Найдены пропавшие в Атырауской области 11 человек, они сбились с пути из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, 9 мая с 10:50 в Исатайском районе в 160 км от села Аккистау проводились поиски 11 человек. 8 мая в 14:00 водитель автомобиля марки "УАЗ" вместе с пассажирами выехали в сторону Махамбетского района и пропали.

Как оказалось, они сбились с пути из-за неблагоприятных погодных условий. Пропавшие люди обнаружены 9 мая в 14:50 в Исатайском районе на расстоянии около 85 км от населенного пункта Жаскайрат.

"Пострадавших нет. В медицинской помощи не нуждаются. В настоящее время из населенного пункта Жаскайрат их доставили в село Х. Ергалиев и передали родственникам. В поисковых работах задействованы сотрудники и техника ДЧС Атырауской области, а также полицейские", – сообщили в пресс-службе ДЧС региона.


 

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