Найдены тела двух пропавших военнослужащих: поисковая операция завершена

Фото: Министерство обороны РК

- Сегодня, 25 сентября, около 09:15 в ходе непрерывных поисково-спасательных работ были обнаружены тела двух ранее пропавших военнослужащих — сержанта Гумарова Мансура и матроса Турдыбекулы Мираса, - говорится в официальной информации.

Напомним, трагедия произошла во время выполнения учебно-боевой задачи, когда 17 военнослужащих унесло в открытое море. Трое из них были спасены, 14 человек погибли.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Создана оперативно-следственная группа. Спасенным военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Распоряжением Главы государства 25 сентября объявлен общенациональный траур.