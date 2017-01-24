​Найти поддержку в общественной приемной

Как частные, так и общие вопросы, которые волнуют астанинцев, в большинстве своем связаны с благоустройством города и развитием его инфраструктуры. Мухтар Кул-Мухаммед приветствовал и поблагодарил горожан за неравнодушное отношение к нашей столице Астане.
– Благодаря высокому авторитету нашего Лидера на мировой арене столица Казахстана действительно стала не только центром проведения глобальных форумов и встреч на высшем уровне, но и новой площадкой для урегулирования геополитических конфликтов, о чем наглядно свидетельствуют стартовавшие в Астане переговоры по Сирии. Это налагает на наш город высокую ответственность. Тем более что скоро здесь стартует крупнейшая Международная выставка «ЭКСПО-2017» – смотр новейших достижений человечества. Наша столица уже давно стала общепризнанным брендом Казахстана. Поэтому каждая ее улица, каждый двор, каждое здание и вся инфраструктура должны соответствовать высокому столичному статусу, – подчеркнул первый заместитель Председателя партии.
Пришедшие вчера в республиканскую общественную приемную партии астанинцы просили поддержки «Нур Отана» как в решении конкретных проблем, так и в реализации инициатив, которые потенциально могут быть полезными и, кстати, не только применительно к Астане.
Например, первым к Мухтару Кул-Мухаммеду обратился председатель правления Союза защиты потребителей и предпринимателей Виктор Сыздыков. Он попросил оказать содействие в реализации нового проекта по управлению многоквартирными жилыми домами через внедрение принципа «Один дом – одно объединение – один счет», основанного на опыте западных стран. Как подчеркнул посетитель общественной приемной, в отличие от существующей системы управления через КСК такой подход позволяет собственникам квартир реально участвовать в управлении жилым домом, кроме того, обеспечивается прозрачность расходования средств, выделяемых на его содержание.
– В рамках пилотного проекта мы уже запустили такой механизм в отдельных домах. Споры о содержании домов прекратились сами собой, и повысилась ответственность жильцов за состояние своих домов, – сообщил Виктор Сыздыков и попросил поддержать инициативу.
Первый зампред партии дал поручение руководству столичного филиала «Нур Отана» тщательно изучить это предложение и в случае положительной оценки оказать содействие в реализации проекта. Он также подчеркнул, что такой опыт может быть использован не только в Астане.
Еще один важный вопрос, на необходимость которого обратил внимание партии руководитель республиканского общественного объединения «Жебеу» Адилбек Омарали, – упрощение процедуры временной регистрации иностранных туристов. Он отметил, что благодаря выставке «ЭКСПО-2017» в Астане уже наблюдается наплыв зарубежных гостей, казахстанская столица в целом намерена стать точкой притяжения для туристов, а для этого важно сделать их пребывание здесь максимально комфортным.
Среди других вопросов, с которыми пришли на прием к зампреду «Нур Отана» жители Астаны, – жалобы на плохую работу КСК, отсутствие удобных пандусов, благоустройство городских дворов и озеленение столицы, несоблюдение законодательства коммерческими заведениями, расположенными на первых этажах жилых домов.
Первый заместитель Председателя партии поручил руководству столичного филиала «Нур Отана» тщательно разобраться по каждой озвученной проблеме, взять решение под строгий контроль.
Практика работы общественных приемных партии с каждым годом подтверждает свою эффективность. На сегодня, по данным «Нур Отана», по всему Казахстану действует 231 общественная приемная, в 2016 году в них обратилось свыше 226 тыс. человек. В 23% случаев проблемы были решены партийцами «по горячим следам», еще 70% обратившихся оказана юридическая и консультативная помощь, которая в дальнейшем позволила разрешить волнующие граждан вопросы через государственные органы.