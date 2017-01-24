​Найти поддержку в общественной приемной

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Юлия Магер

Как частные, так и общие вопросы, которые волнуют астанинцев, в большинстве своем связаны с благоустройством города и развитием его инфраструктуры. Мухтар Кул-Мухаммед приветствовал и поблагодарил горожан за неравнодушное отношение к нашей столице Астане.

– Благодаря высокому авторитету нашего Лидера на мировой арене столица Казахстана действительно стала не только центром проведения глобальных форумов и встреч на высшем уровне, но и новой площадкой для урегулирования геополитичес­ких конфликтов, о чем наглядно свидетельствуют стартовавшие в Астане переговоры по Сирии. Это налагает на наш город высокую ответственность. Тем более что скоро здесь стартует крупнейшая Между­народная выставка «ЭКСПО-2017» – смотр новейших достижений человечества. Наша столица уже давно стала общепризнанным брендом Казахстана. Поэтому каждая ее улица, каждый двор, каждое здание и вся инфраструктура должны соответствовать высокому столичному статусу, – подчеркнул первый заместитель Председателя партии.

Пришедшие вчера в рес­публиканскую общественную приемную партии астанинцы просили поддержки «Нур Отана» как в решении конкретных проблем, так и в реализации инициатив, которые потенциально могут быть полезными и, кстати, не только применительно к Астане.

Например, первым к Мухтару Кул-Мухаммеду обратился председатель правления Союза защиты потребителей и предпринимателей Виктор Сыздыков. Он попросил оказать содействие в реализации нового проекта по управлению многоквартирными жилыми домами через внедрение принципа «Один дом – одно объединение – один счет», основанного на опыте западных стран. Как подчеркнул посетитель общественной приемной, в отличие от существующей системы управления через КСК такой подход позволяет собственникам квартир реально участвовать в управлении жилым домом, кроме того, обеспечивается прозрачность расходования средств, выделяемых на его содержание.

– В рамках пилотного проекта мы уже запустили такой механизм в отдельных домах. Споры о содержании домов прекратились сами собой, и повысилась ответственность жильцов за состояние своих домов, – сообщил Виктор Сыздыков и попросил поддержать инициативу.

Первый зампред партии дал поручение руководству столичного филиала «Нур Отана» тщательно изучить это предложение и в случае положительной оценки оказать содействие в реализации проекта. Он также подчеркнул, что такой опыт может быть использован не только в Астане.

Еще один важный воп­рос, на необходимость которого обратил внимание партии руководитель рес­публиканского общественного объединения «Жебеу» Адилбек Омарали, – упрощение процедуры временной регистрации иностранных туристов. Он отметил, что благодаря выставке «ЭКСПО-2017» в Астане уже наблюдается наплыв зарубежных гос­тей, казахстанская столица в целом намерена стать точкой притяжения для туристов, а для этого важно сделать их пребывание здесь максимально комфортным.

Среди других вопросов, с которыми пришли на прием к зампреду «Нур Отана» жители Астаны, – жалобы на плохую работу КСК, отсутствие удобных пандусов, благоустройство городских дворов и озеленение столицы, несоблюдение законодательства коммерческими заведениями, расположенными на первых этажах жилых домов.

Первый заместитель Председателя партии поручил руководству столичного филиала «Нур Отана» тщательно разобраться по каждой озвученной проб­леме, взять решение под строгий контроль.

Практика работы общественных приемных партии с каждым годом подтверждает свою эффективность. На сегодня, по данным «Нур Отана», по всему Казахстану действует 231 общественная приемная, в 2016 году в них обратилось свыше 226 тыс. человек. В 23% случаев проблемы были решены партийцами «по горячим следам», еще 70% обратившихся оказана юридическая и консультативная помощь, которая в дальнейшем позволила разрешить волнующие граждан вопросы через государственные органы. 

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