В мероприятии по онлайн-связи приняли участие все 66 кандидатов в депутаты Мажилиса от НПК: и по партийному списку, и по одномандатным округам, а также руководители региональных филиалов партии.

Представители Народной партии Казахстана заранее составили график запланированных выездов в регионы и встреч с населением, в ходе которых будут рассказывать о своей предвыборной программе.

– Перед республиканским и региональным предвыборными штабами стоит важная и ответственная задача, – отметил заместитель председателя НПК Наиль Сайфуллин. – Мы должны найти путь к сердцу каждого избирателя.

Аналогичные заседания будут также проведены в региональных представительствах партии. Там тоже созданы предвыборные штабы под руководством председателей региональных филиалов. Агитацией планируется охватить практически все населенные пункты Казахстана: 89 городов, 29 поселков и почти 6 000 сел, отмечается в сообщении на сайте партии. Масштабная работа по продвижению предвыборной платформы НПК также ведется в социальных сетях Facebook, Telegram, Instagram, YouTube.