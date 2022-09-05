Найти пути к поставленным целям

Реальные позитивные изменения, заложенные в новом Послании Президента, возможны только при условии качественной реализации озвученных поручений и инициатив, для чего необходимы продуманные действия и механизмы со стороны власти, поиск новых подходов, качественное прогнозирование, прекращение «игр» со статистикой.

Широкий экспертный диалог, вовлеченность специалистов в обсуждение поставленных Главой государства целей и задач также важны для эффективной реализации Послания. Старая поговорка «одна голова хорошо, а две – лучше» справедлива здесь как никогда, поскольку такой обмен мнениями позволяет не только лучше понять суть инициатив Касым-Жомарта Токаева – эксперты, давно занимающиеся теми или иными вопросами и проблемами, затронутыми в Послании, могут оценить сильные и слабые стороны озвученных инициатив, помочь увидеть «подводные камни» и найти лучшие пути к достижению поставленных целей.

Такие возможности для экспертного диалога дает, в частности, запущенная Казахстанским институтом стратегических исследований площадка КИСИ GPS, на которой на следую­щий день после выступления Главы государства в Парламенте было организовано обсуждение нового Послания «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Открывая заседание национальной экспертной площадки, заместитель директора КИСИ Алуа Жолдыбалина отметила, что основным акцентом выступ­ления Президента была забота о людях.

– Программа политических реформ предшествовала экономическим преобразованиям. В Послании Президент задал высокую планку экономической и политической модернизации. Но сегодня важнейшей задачей является развитие человеческого капитала. Никакие реформы не будут эффективными без развития образования, улучшения здравоохранения, воспитания молодежи, – отметила она.

По мнению замдиректора КИСИ, для реализации поставленных задач необходима перезагрузка политического поля, и единственный способ это сделать – провести выборы. Поэ­тому Главой государства и были инициированы досрочные выборы Президента, а также в Мажилис и маслихаты.

– При этом предполагается однократное президентство. Оно заключает в себе потенциал демократизации политической системы через гарантированную смену высшего руководства страны. В случае принятия данной нормы мы получим четкие сроки исполнения предвыборных программ кандидатов, – добавила Алуа Жолдыбалина.

Участие в очередном заседании КИСИ GPS приняли 11 экс­пертов разного профиля – от экономистов и политологов до социологов и демографов, что позволило обеспечить максимально разностороннее обсуж­дение нового (второго за год) Послания Главы государства народу Казахстана.

Депутат Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская в первую очередь обратила внимание, что выступление Президента стало ответом на реальные запросы граждан.

– Депутаты совсем недавно выезжали в свои регионы, и, когда я слушала Послание Главы государства, было ощущение, что просто кто-то взял мой блокнот и переписал оттуда все проблемы, о которых говорили граждане во время выездов в регионе. Абсолютно каждое слово в выступлении Президента так отзывалось – это именно то, о чем говорили люди, что их волнует, – отметила Юлия Кучинская.

В частности, по ее словам, один из самых актуальных воп­росов, на которые Президент дал ответ, – возраст выхода на пенсию женщин. Мера по закреп­лению его на уровне 61 года на пять лет стала ответом на него. Вопрос нехватки школ, медучреждений, детсадов, проблемы инфраструктуры (социальной, дорожной, инженерной) – также постоянно поднимаются казахстанцами. Послание не только признает эти проблемы, но и предлагает решения, в том чис­ле системные – например, выстраивание качественно новой системы госзакупок.

– Хочу обратить внимание, что инициативы в Послании – это конечные результаты, это цели, к которым мы должны прийти. Я думаю, недопустимо просто разбить выступление Главы государства на цитаты и поставить условные сроки выполнения. Каждый пункт Послания требует проработки четких механизмов его реализации. Это очень важный момент и здесь предстоит большая работа не только Правительства, но и экспертного сообщества, и депутатского корпуса, – подчеркнула депутат. – Предстоит и большая законотворческая работа. Глава государства говорил о том, что предстоит переписать ряд законодательных актов, кодексов. Действительно, мы должны уйти от норм, которые в законодательстве сегодня лоббируют узкие корпоративные интересы, но никак не работают на все общество. Это тоже большой вызов для политических партий, депутатов, экспертного сообщества.

Директор Института прикладных исследований Академии государственного управления при Президенте РК Куат Акижанов подчеркнул, что в новом Послании, равно как и в предыдущем, красной нитью проходит важнейшая для страны проблема дисбаланса в распределении доходов в Казахстане.

По мнению эксперта, важен уже сам факт признания того, что последние 20 лет привели к сильному расслоению общества, есть огромный разрыв между богатыми и бедными. По мнению эксперта, в выступлении Главы государства явно видится готовность решить этот вопрос, даже предложена конкретная мера – введение налога на роскошь. Вместе с тем, как считает Куат Акижанов, нужны и другие шаги, например, введение прогрессивной шкалы налогообложения.

– В Послании большое внимание уделено структурным изменениям в экономике. Это то, что сейчас нужно стране. Последние 15–20 лет у нас очень много реформ проводилось, но нужно признать, что многие, если не большинство из них, проводились ради реформ или в интересах каких-то конгломератов, олигархических группировок. Все это предстоит сейчас решить, и в Послании, к своему глубокому удовлетворению, я это увидел, – отметил Куат Акижанов.

Он также подчеркнул, что нынешнее Послание дало сигнал экспертному сообществу – предлагать решения.

– Если Президент говорил о новой экономической политике и политическом плюрализме, то экспертному сообществу необходимо переходить к новому экономическому мышлению и плюрализму идей, – считает эксперт.

Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов также акцентировал, что общая направленность выступления Главы государства – это социальная справедливость, инклюзивное развитие. Кроме того, он особо выделил инициативы Президента по наведению порядка в правовой и судебной сферах, а также подчеркнул большой правозащитный потенциал нового Послания.

По мнению заместителя председателя Народной партии Казах­стана Рахима Ошакбаева, одна из самых важных новостей Послания – объявление досрочных выборов.

– Могу это только приветствовать, поскольку Президент, на мой взгляд, решительно пошел на тотальную перезагрузку и тес­тирование электоральности. На это есть причины: трагические события января, парадигма Нового Казахстана, решительный отказ от старых парадигм, когда по сути госуправление и госполитика во многих вещах работали в пользу узких групп в связи с тем, что политические каналы обратной связи, электоральные каналы не работали, – отметил эксперт.

Что касается инициатив об изменении сроков президентства в Казахстане, то эти нововведения потребуют изменений в Конституцию. Здесь Рахим Ошакбаев особо подчеркнул, что, по его мнению, в условиях Нового Казахстана нужно ввес­ти запрет на принятие любых конституционных изменений через Парламент и все серьезные изменения в Основной закон должны выноситься на референдум. Он обратил внимание, что Конституция Казахстана изменялась множество раз, но только единожды поправки были вынесены на всенародное голосование.

– Подобная волатильность нашего Основного закона прямо отражается на устойчивос­ти политической системы. И поскольку источником власти является только народ, я считаю, что в Конституцию нужно вносить изменения только через референдум, что блестяще было инициировано Касым-Жомартом Токаевым в июне. Надеюсь, что эта традиция продолжится, – отметил Рахим Ошакбаев. – Другой очень важный момент в свете досрочных выборов – это новый Закон «О выборах». Я убежден, что в Новом Казахстане выборы не могут проходить по-старому, они должны проходить по лучшим стандартам демократических стран, должны быть высококонкурентными, их результат не должен быть предсказуем. Соответственно, нужно максимально создать условия для справедливой конкуренции между кандидатами и политическими партиями.

Он обратил внимание, что несмотря на то, что власть обозначила вектор на развитие многопартийности, что были значительно упрощены процедуры регистрации новых полит­объединений, ни одной новой партии в Казахстане до сих пор не зарегистрировано. По мнению эксперта, это ставит под угрозу предстоящие парламентские выборы, и если сейчас не будет обеспечена реальная политическая конкуренция, то это может заложить «мину замедленного действия» под будущую политическую стабильность страны.

Рахим Ошакбаев также подчеркнул, что для эффектной реализации Послания нужны новые подходы в экономической политике, работающие каналы политической коммуникации, обеспечение «экспертного плюрализма» на уровне принятия решений.

Заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Асем Кайдарова рассказала, что проводимые КИОР социсследования показывают, что есть топ-5 проблем, которые волнуют каждую казахстанскую семью. Это инфраструктура, качество образования, медицина, финансовые проблемы и зарплата, проведение досуга. И на все эти проблемы в Послании даны ответы в виде поручений по усилению мер поддержки матери и ребенка, строительству школ, детских садов, повышению качества высшего образования, повышению МЗП, перечислению половины инвестдохода Нацфонда детям и так далее.

Заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований Дана Ашимханова обратила внимание на то, что в новом Послании Президента большой акцент сделан на развитие человеческого капитала.

– Это нашло отражение в третьем направлении – «Стратегические инвестиции в будущее страны», и ключевой месседж этого направления звучит так: «Люди – это главная ценность нашей страны». Приоритетность этого месседжа нашла свое развитие через предложение решать вопросы именно социальной сферы. Это комплексный подход к улучшению системы здравоохранения, реализация национального проекта по здравоохранению, ориентированного на сельских жителей, внимание к системе образования – дошкольного, среднего, высшего, – отметила Дана Ашимханова.

Говоря об эффективной реализации поставленных задач и обеспечении устойчивости социально-экономического развития, эксперт подчеркнула важность учета демографической специфики. По ее словам, инициативы Главы государства могут стать причиной роста рождаемости либо сохранения ее на текущем уровне, и здесь есть ряд требую­щих внимания аспектов.

Так, по словам эксперта, высока вероятность, что рождае­мость повысится в социально уязвимых слоях населения, а это чревато рисками дальнейшего роста социально-экономического неравенства в стране. Далее, рост уровня рождаемости или его сохранение на текущем уровне повлечет за собой вопросы обеспеченности социальной инфраструктурой – поликлиники, школы, рабочие места. Все это необходимо учитывать при реализации озвученных в Послании инициатив, для чего, как считает Дана Ашимханова, нужно уделять самое пристальное внимание анализу и прогнозированию демографических процессов.

Директор секретариата Целей устойчивого развития Института экономических исследований Бакытгул Камбар также сделала акцент на поднятых в Послании вопросах повышения качества человеческого капитала, особо подчеркнув необходимость уделять адекватное внимание решению проблем молодежи.

Руководитель Группы стратегического анализа Казахстанского института общественного развития Ляззат Нуркатова в первую очередь обратила внимание на то, что в Послании Глава государства открыто признал имеющийся факт серьезного обветшания инфраструктуры и дал поручения по исправлению ситуации. Это полностью соответствует общей человекоцент­ричности Послания: качественное обновление инфраструктуры напрямую скажется на качестве жизни и благополучии людей.

– Как член Ассоциации социальных работников для себя я отметила тезис Президента о том, что «базовая цель нашей экономической политики остается неизменной – качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан». Что это значит? Развитие МСБ, обеспечение равного доступа и прав для всех, в том числе лиц с инвалидностью, справедливое распределение национального дохода. Это «три кита», на которых будет выстраиваться эта инклюзивная культура в нашем обществе, – считает Ляззат Нуркатова.

Она также обратила внимание, что необходимо грамотно выстраивать систему социальной защиты населения, повышать статус социального работника, обеспечить грамотные механизмы действительно эффективной реализации всех инициатив Президента.

Директор «Улагат Консалтинг Групп» Марат Каирленов остановился на экономическом блоке Послания. Отметив, что Президент озвучил много полезных инициатив для развития предпринимательства, национальной экономики, эксперт в то же время обратил внимание, что в Казахстане остается очень сложная ситуация с доходами населения.

– Если взять структуру на начало года, то выходило, что у нас расходы населения на продукты питания составляли 53% – это один из самых высоких показателей в мире, на уровне стран Африки южнее Сахары. Сейчас мы видим, что инфляция продолжает нарастать. Соответственно, расходы населения на продукты питания по этому критерию будут еще выше, – отметил он.

В этой связи, по мнению Марата Каирленова, некоторые инициативы Послания требуют дальнейшей проработки. В частности, вопросы налогообложения. Эксперт привел оценки, согласно которым у многих предприятий налоговая нагрузка к их обороту гораздо ниже, чем у непосредственно граждан. Несмотря на реализуе­мую Правительством программу повышения доходов населения, большинство казахстанцев продолжает оставаться один на один с инфляцией.

– Очень много полезных и хороших мер озвучено, но, на мой взгляд, это хоть и необходимые, но недостаточные условия для того, чтобы переломить тренд на снижение уровня доходов граждан. Мы понимаем, что мы столкнулись с таким кризисом, который по масштабам сравним с развалом СССР, и здесь нужна, в том числе со стороны эксперт­ного сообщества, проработка таких мер, которые бы могли дать эффект уже в ближайшие месяцы, – считает эксперт.

Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Жулдызай Искакова отметила, что решение Президента о запуске с 2024 года проекта «Нацфонд – детям» – это та ожидаемая и громкая инициатива, которая должна была появиться в Год детей.

– Хорошо, что эта инициатива озвучена. Это и есть та самая «нефтяная рента» казахстанцев или «экономический паспорт» гражданина Казахстана, – отметила она.

Как политолог Жулдызай Искакова остановилась и на инициативе проведения досрочных выборов Президента. Она обратила внимание, что в экономическом плане в стране предстоят не самые простые времена и отвлекаться на выборы в 2024 году было бы нерационально. Кроме того, сейчас Токаев находится на пике общественного доверия, и оно ему понадобится, поскольку, возможно, в будущем придется принимать непопулярные решения.

Главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Жанна Каримова, говоря об озвученных в Послании инициативах в области социального развития, обратила внимание на то, что практически каждая из них должна иметь мультипликативный эффект. Например, решение обеспечить за государственный счет школьной формой учеников из социально уязвимых слоев населения – это не только поддержка таким семьям, но и вклад в развитие легкой промышленности, создание рабочих мест.

Говоря о качественной реализации поставленных в Послании целей и задач, спикеры площадки КИСИ GPS особо подчеркнули необходимость построения планов и принятия решений на основе адекватной статистики, которая бы отражала реальное положение дел в стране в той или иной сфере.

– Чтобы делать правильные прогнозы, нам важно пересмот­реть отношение к данным, к статистике, к демографии и строить анализ, решения не на средних показателях, которые у нас, к сожалению, не отражают реальную ситуацию. Важно, чтобы статистика была более детальная и была доступна для анализа и прогнозирования. По-другому мы четких расчетов не сделаем и результатов не увидим, – подчеркнула депутат Юлия Кучинская. – Сегодня это вопрос крайне острый, было поручение Главы государства, была его жесткая позиция, что нам надо прекратить опираться на красивые цифры – надо смот­реть на реальную статистику.

Рахим Ошакбаев также подчеркнул, что никакие надежды на улучшение ситуации в социальной, экономической, политической сфере невозможны, если в реальной работе не опираться на реальные данные.

– Это не какая-то блажь аналитиков. Это то, что называется evidence-based policy. Во всех развитых странах рецепт решения проблем: вы должны четко понимать, где вы находитесь сейчас и куда хотите попасть в плане улучшений. А потом вы по ходу замеряете – есть прогресс или нет. Но если постоянно безнаказанно искажать, фальсифицировать статистику, то вообще нет шансов улучшить ситуацию. Хуже того, вы не замечаете деградацию, что у нас и произошло, – отметил Рахим Ошакбаев.