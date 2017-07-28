Найти работу на лето помогут подросткам в Астане

В Центре занятости населения акимата Астаны прошла встреча представителей прокуратуры, местной полицейской службы и работодателей со школьниками по вопросам трудоустройства, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
Ежегодно сотрудники ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД Астаны в рамках реабилитации несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния, проводят мероприятия по их трудоустройству и организации досуга в летний период. В данной деятельности также принимают участие специалисты столичной прокуратуры, управлений занятости, труда и социальных программ, по вопросам молодежной политики, образования Астаны.
Как отмечается, в поисках подработки в центр обратились 10 детей от 16 до 18 лет.
ТОО "Скиф Трейд", "Magnum cash&carry", ТОО "Крепеж Маркет" предложили им вакансии продавца, фасовщика, грузчика, кассира и торгового представителя.
"Основная цель нашей встречи – оказать содействие в трудоустройстве, взаимодействии с другими государственными учреждениями, оказать детям помощь в трудной жизненной ситуации", – прокомментировал советник директора Центра занятости населения по социальным вопросам Арнур Искаков.