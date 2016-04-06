Мурат НАСИМОВ, кандидат политических наук, доцент, проректор по воспитательной работе и международным связям Университета «Болашак», Кызылорда



Ответственная позиция Лидера нации Нурсултана Назарбаева перед будущими поколениями в полной мере проявилась и на полях Саммита по ядерной безопас­ности, прошедшем в США. Предложенный им Манифест «Мир. XXI век» придал международному форуму по-настоящему судьбоносный характер, укрепив нашу веру в то, что народы мира проявят благоразумие и накопленные противоречия не станут причиной нового глобального конфликта, который вполне может закончиться и ядерной катастрофой.

Манифест полностью подтверждает мои тревоги, что раскручивающаяся спираль конфронтации между ядерными державами заводит мир в тупик. Складывается ощущение, что вместо решения насущных проблем международное сообщество еще больше углубляется в противоречия, и реальные угрозы, стоящие перед человечеством, заметаются под ковер. И, как мы хорошо знаем, если «заговорят» пушки, – голос разума еще больше будет заглушен.

Наш Президент представил глубокий анализ критической ситуации, сложившейся на международной арене в связи с утратой доверия между нациями. К большому сожалению, это выражается не только в риторике, но и в разрастающихся кровавых конфликтах, росте терроризма, лишающих миллионы людей крова и достатка, превращая их в беженцев. Остро отражается дисбаланс взаимопонимания и на ядерной безопасности, экономической активности государств, подпитывая многогранный глобальный кризис. Манифест открывает путь к осознанию всех этих бед и предлагает алгоритмы решений по их преодолению. Пока еще для этого у нас есть время.

Ветеранская поддержка

Уверен, что казахстанцы всех возрастов с огромным вниманием знакомятся с Манифестом Нурсултана Назарбаева «Мир. ХХI век».

Хамза САФИН, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Уральска

Этот документ, свидетельствующий о том, что наша страна всегда была и будет поборником мира, особенно важен для нас, ветеранов, знающих, что такое война. Я хоронил товарищей, которым в 40-х еще и 20 не исполнилось, своими глазами видел под Великими Луками женщин, впряженных в плуг, а в освобожденном лагере Саласпилс – горы башмаков, груды очков и аккуратно упакованные тюки женских волос. Это все, что осталось от узников.

Все здравомыслящие люди прекрасно понимают, что ядерная война еще страшнее. Поэтому сегодня, когда противоречия между ведущими державами грозят перерасти в противоборство, так важны мирные инициативы нашего Главы государства. Муд­рый и дальновидный политик, он в очередной раз призывает прислушаться к голосу разума и решать спорные вопросы за столом переговоров. Холодная война и вооруженные конфликты уже принесли немало горя. Как абсолютно верно говорится в Манифесте, это брошенные дома, исход миллионов беженцев, разрушение памятников истории и культуры. Сегодня мир должен объединиться во имя мира и спасения от ядерной угрозы.

Мы, ветераны войны, видим свою задачу в том, чтобы воспитывать истинных патриотов, любящих свою Родину, которая является для людей всех этносов и разных вероисповеданий страной равных возможностей. В столь непростое время только сплоченность вокруг Лидера нации, поддержка его политики обеспечат преодоление кризисных трудностей. Все намеченное может быть выполнено только при условии мирного и поступательного развития.

Думая о будущих поколениях

Молодежь Казахстана гордится тем, что финальную точку в биографии Семипалатинского полигона поставил Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев, продемонстрировав тем самым искреннее стремление к миру во всем мире.

Каримжан ШАКИРОВ, декан факультета международных отношений КазНУ им. Аль-Фараби

Это яркий пример мужества Главы государства. Как и его идеи и цели, вновь озвученные в Манифесте «Мир. XXI век», определяющем согласованные действия наций по предотвращению войн и конфликтов. Их можно назвать общенациональными ценностями, которые прочно укоренились в сознании молодого поколения. Думается, именно такие миролюбивые взгляды нашего Лидера нации являются основой казахстанского патриотизма и общенацио­нальной идеи «Мәңгілік Ел».

Мир в XXI веке стоит того, чтобы за него бороться также осмысленно и упорно, как это делали люди в предыдущем столетии. Как сказал Нурсултан Назарбаев во время недавней встречи с общественными и политическими деятелями США в штаб-квартире Фонда Карнеги: «Мы должны думать о будущем наших детей и внуков. Надо объединить усилия правительств, политиков, ученых, бизнесменов, деятелей искусства и миллионов людей всего мира, чтобы не допустить повторения трагических ошибок прошлых веков и навсегда избавить мир от угрозы войны. Бездействие или имитация миротворческой деятельности чреваты всемирной катастрофой».

Манифест «Мир. XXI век» продиктован искренней тревогой за судьбу грядущих поколений, которым предстоит жить и работать в XXI веке. Не случайно Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что именно лидеры государств и политики, имеющие большую политическую власть, несут огромную ответственность за будущее человечества.

«Как человек и политик, прошедший через многие тернии и трудности, как государственный деятель, принявший сложное решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона, я обращаюсь к мировым лидерам и всему международному сообществу с настоятельной просьбой прислушаться к разу­му. Надо сделать все от нас зависящее, чтобы навсегда избавить человечество от угрозы смертоносной войны», – сделал призыв Глава нашего государства. Действительно, если вдуматься в эти слова, приходит понимание, что и сегодня, и в обозримом будущем более актуальной задачи для человечества нет.

В конце 2015 года на факультете международных отношений КазНУ им. Аль-Фараби, который является Глобальным хабом ООН по устойчивому развитию, состоялась международная научно-практическая конференция «Вклад Казахстана в глобальную устойчивость и стабильность в XXI веке». В ней приняли участие первый постоянный представитель Казахстана в ООН, посол по особым поручениям МИД РК Акмарал Арыстанбекова, представители международного общественного благотворительного фонда «Полигон-29 августа», имеющего реестровый консультативный статус при экономическом и Социальном совете ООН, а также Департамента общественной информации ООН в Алматы. Студенты с интересом слушали выступления специалистов. Им был интересен мировой и казахстанский опыт продвижения инициатив ядерного разоружения.

Вместе с участниками конференции юноши и девушки активно обсуждали различные аспекты сотрудничества в области ядерного нераспространения, в том числе вопросы контроля над ядерным вооружением, укреплением режима нераспространения и сокращения стратегических ядерных сил на Земле. Участники конференции особо отметили, что Указ о закрытии полигона Казахстан подписал еще в 1991 году, и в тот год СМИ писали, что придет время, когда на Семипалатинском полигоне будет установлен памятный знак «Здесь была остановлена третья мировая война».

Студенты уверены, что тот день стал знаковой датой не только для казах­станцев, но для всех жителей планеты. Они говорили, что Казахстан является инициа­тором многих других миротворческих инициатив, имеющих стратегическое значение в вопросах стабильности и безопасности. Это – идея о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, создание безъядерной зоны в Центральной Азии и другие. Наша страна, сполна испытавшая последствия ядерных взрывов, непоколебима в стремлении сделать мир безопасным. Самое главное – все миротворческие акции Президента поддерживаются ООН и большей частью международного сообщества.

Нурсултан Назарбаев на встрече в Фонде Карнеги подчеркнул, что следует разработать международные соглашения и реестр ООН по запрещению использования научных открытий для создания новых видов оружия массового уничтожения. В этом контексте Глава государства назвал важной задачей создание Глобального антиядерного движения. Важно, что все эти месседжи прозвучали и были услышаны международным сообществом. Мы должны укреплять этот успех и двигаться по пути безъядерного мира. Молодежь Казахстана готова поддержать усилия нашего Президента в этом благородном движении.

Учиться на ошибках прошлого

Как сохранить мир без войны – в этом главная суть Манифеста «Мир. XXI век», который был озвучен Главой нашего государства в рамках Саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне.

Айгуль ДЮСЕНОВА, руководитель Ассоциации НПО Актюбинской области, председатель правления ОО «Центр поддержки женщин г. Актобе»

Миротворческие инициативы, предложенные Казахстаном, призывают все мировое сообщество к доверительным отношениям друг с другом, к отходу от демонстрации военной силы, ультиматумов и санкций. Конфликты сегодня ни к чему хорошему не приводят. Они сеют смерть, приносят страдания. От малой их вспышки может разгореться большое пламя, и об этом нужно всегда помнить. Нельзя забывать ошибки прошлого. Тем более что в наш ядерный век это чревато непредсказуемыми последствиями для всего человечества.

Мир должен жить без ядерных угроз. И об этом Нурсултан Назарбаев­ еще раз напомнил на глобальном саммите ведущих держав. Причем Президент изложил четкие направления, которые должны стать определяющим фактором в согласованных действиях наций по предотвращению войн и конфликтов на Земле. Президент призывает к запрету всех ядерных испытаний на планете, говорит о необходимости решения спорных вопросов за столом переговоров, путем дипломатии. Как сказал Нурсултан Назарбаев, в XXI веке человечеству нужно сделать решительные шаги в сторону самодемилитаризации. Другого шанса у нас не будет.

И мы, члены Гражданского альянса, полностью поддерживаем миротворческие инициативы Лидера нации. Наша ассоциация была создана в 2009 году. Сегодня в ее состав входит не один десяток общественных организаций. Чис­ленность активно действующих НПО по области нынче составляет более ста.

Изложен конкретный план действий

Манифест Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век» – это призыв не только к мировым лидерам, но и ко всему человечеству остановиться, задуматься о судьбе нашего общего дома.

Тынышбай ДОСЫМБЕКОВ, доктор сельскохозяйственных наук, общественный деятель, Талдыкорган

Ведь народы, населяющие все шесть континентов Земли, должны передать планету будущим поколениям в целости и сохранности. А для этого нужно отказаться от войн, конфликтов, перейти от политики противостояния и гонки вооружений к стратегии мирного доб­рососедства.

Сейчас, в XXI веке, стремительно выросли темпы глобализации, миллионы людей на всех видах транспорта ежедневно пересекают границы государств. Кто-то совершает деловую поездку, кто-то едет в гости к родственникам и друзьям, другие путешествуют туристами. В аэропортах, на вокзалах и в морских портах встречаются люди разных рас и националь­ностей, различного вероисповедания. Всех их объединяет одно – принадлежность к планете Земля.

Обнародовав свой манифест на самом представительном уровне, наш Президент дает понять, что шар земной хрупкий и маленький и ему угрожает большая опасность. Этот документ – конкретный план построения мира без войны, следуя которому политики и главы государств должны отказаться от ядерного оружия, прекратить локальные военные столк­новения, объединить усилия в борьбе с терроризмом, обеспечении безопасности мирных граждан.

У нашей страны – особая миссия

Мировая общественность с интересом и одобрением встретила Манифест Президента РК «Мир. XXI век».

Светлана ГЛАДЫШЕВА, заместитель акима города по социальным вопросам, Аксу

Нурсултан Назарбаев ставит цель сохранить нашу планету для потомков, обуздать терроризм и не дать развязать ядерную войну. Исходя из этого, Глава нашего государства призвал принять фундаментальные решения, запрещающие размещение смертоносных вооружений в космическом пространстве, на дне и в нейтральных водах Мирового океана, а также в Арктике. Следует разработать международные соглашения и реестр ООН по запрещению использования научных открытий для создания новых видов оружия массового уничтожения.

Здесь хотелось бы отметить особую роль Казах­стана и ­Нурсултана ­Назарбаева в процессе разоружения и предот­вращения войн. Наша рес­публика еще 25 лет назад сделала выбор в пользу безъядерного будущего и последовательно придерживается данного курса, внося значительный вклад в режим нераспространения. Закрытие Семипалатинского ядерного полигона, благодаря чему впоследствии «замолчали» полигоны в Неваде и Лобноре, – один из первых актов суверенной респуб­лики и ее Президента Нурсултана Назарбаева. Казахстан добровольно отказался от своего ракетно-ядерного арсенала.

Продолжая миролюбивую политику, ­Нурсултан Назарбаев назвал важной задачей создание Глобального антиядерного движения. На это, как подчеркнул Президент, нацелен инициированный Казахстаном Международный проект АТОМ, который обретает все более широкую международную поддержку.

Ключевые задачи времени

В диалоге о мире без вооруженных конфликтов и кровопролитных войн для меня примером всегда является Казахстан.

Гульжан ИСМУРЗИНА, заведующая секретариатом Ассамблеи народа Казахстана по Мангистауской области

Мы – молодое суверенное государство, в котором пришли к единственно правильной модели отношений внутри страны, где во главу угла ставятся принципы единства и гуманизма. В Манифесте «Мир. XXI век» Глава государства говорит от имени всех казахстанцев, обеспокоенных судьбой мира, который вошел в зону турбулентности.

Сегодня перед нами стоит опасная и непредсказуемая угро­за – вирус войны. И очень важно найти от него противоядие. Именно эту цель преследует Манифест Президента страны Нурсултана Назарбаева. Обозначенные в нем ключевые задачи смогут найти отражение в реальной жизни и искоренить войну как способ жизнедеятельности, но только если будет общая ответственность за сохранение мира в XXI веке. Глава государства прав: «...бездействие или имитация миротворческой деятельности чреваты всемирной катастрофой». В XXI веке миру нужен мир!

Сохранить здоровой планету

Инициативы нашего Президента, обозначенные в Манифесте «Мир. XXI век», поражают своей дальновидностью и глубиной оценок.

Маргулан ХАМИЕВ, горный инженер, кандидат технических наук, председатель Карагандинского отделения антиядерного движения «Невада – Семипалатинск»

В мире сегодня накоплено 41 735 ядерных боеголовок. Страшное оружие, которое может планету разбить вдребезги, существует, и никто от него не отказывается. Печально, что мораторий на испытания на полигонах пяти держав не гарантирует мира: в некоторых странах тайно и явно продолжают работать над созданием оружия. И жутко подумать о том, в чьи руки оно может попасть.

Я, как один из миллионов казахстанцев, которые испытали на себе последствия испытаний Семипалатинского ядерного полигона, разделяю стремления тех, кто создал международный документ, определяющий согласованные действия наций по предотвращению войн и конфликтов. Локальные столкновения разрастаются. Но их можно остановить.

На республиканском онлайн-форуме «Эстафета мира – молодым», прошедшем в КарГТУ, более 10 тыс. участников вписали в обращение такие слова: «Мы, молодежь Казахстана, принимаем эстафету мира из рук наших отцов и матерей, которые полны решимости оставить устойчивой и здоровой планету».