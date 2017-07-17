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Найти управу на буяна
Вера Ляховская, Алматы

Авиакомпания «Эйр Астана» определяет четыре уровня угрозы деструктивного поведения пассажиров: от нарушения дисцип­лины до проникновения в кабину пилотов. Причем наибольшую обеспокоенность вызывают нарушения, которые классифицируют вторым уровнем угрозы и выше. За пять месяцев текущего года зарегистрировано 11 таких случаев, в 2015-м и 2016 годах – 22 и 23 случая соответственно.

За год в среднем на 1 000 полетов компании приходится 8 деструктивных пассажиров, что по мировым меркам считается высоким показателем. В европейских странах эта цифра составляет 2 пассажира.

– 35% всех нарушений на борту составляют попытки курения, другой частый вид – неподчинение инструкциям по безопаснос­ти: пользование телефонами во время посадки и взлета, отказ пристегнуть ремни безопасности, грубое обращение с персоналом, – рассказала старший менеджер по управлению рисками безопаснос­ти полетов «Эйр Астаны» Галия Тулепбергенова. – Эти нарушения по классификации IKAO относятся к первому уровню угрозы. Лидерами по таким случаям стали внутренние рейсы из Алматы в Астану. Самый «курящий» рейс – Алматы – Тбилиси – Алматы. Неподчинение инструкциям по безопасности регистрируется чаще всего на рейсах из Алматы в Анталью, Дубай и обратно в летнее время.

В случае нарушения порядка на борту бортпроводники передают пассажиру письмо-предупреждение, стараются урегулировать конфликт мирным путем. Если тот допустил правонарушение, за которое полагается административная или уголовная ответственность, экипаж заполняет необходимые документы и передает виновного в линейный отдел полиции в аэро­порту прилета. Если гражданин продолжает представлять собой высокий риск безопасности полетов, командир может принять решение произвести вынужденную посадку.

Менеджер центра оперативного управления полетами Сергей Халдеев качает головой: затраты на незапланированную посадку для высадки и передачи недисциплинированного пассажира полиции варьируются от 10 тыс. до 200 тыс. долларов.

– Человек может преподнести нам «сюрприз» и до того, как самолет покинет аэропорт, – рассказывает он. – Тогда происходит вынужденная задержка рейса, продолжительность которой может составлять от 5 до 60 минут. А если он начал буянить, когда лайнер уже в небе, это вообще особый случай. Снятие хулигана с рейса влечет за собой повторный досмотр пассажиров и задержку вылета. А это вынужденные дополнительные расходы авиакомпании. Ведь если добропорядочные клиенты опаз­дывают на стыковочные рейсы по нашей вине, мы обязаны предоставить им гостиницу и питание.

В качестве меры борьбы с деструктивным пассажирами «Эйр Астана» ввела список особого контроля, в который пока включены 22 человека. За ними устанавливается особый надзор во время их последующих перелетов. Кроме того, им вручается письмо-предупреждение, где говорится: в случае повторного правонарушения они вообще не смогут воспользоваться услугами авиакомпании.

Исключить из такого списка могут только по прошествии 3 лет либо после 12 полетов без происшествий. И все же это только так называемый «серый» список, а не помешало бы и внедрение списка «черного».

– Пока законодательство такие меры принимать не позволяет, – прокомментировал положение дел старший вице-президент компании по правительственным, законодательным вопросам и безопасности Ербол Оспанов. – Сейчас если человек ударит бортпроводника, он просто оплатит штраф и во время следующего рейса будет нагло смотреть на него и ухмыляться. В международной практике на сей счет предусмотрены более жесткие наказания, и нам бы следовало перенимать этот опыт.

Что же делать, если на борту вдруг оказывается деструктивный пассажир? Все бортпроводники обучены поведению в экстремальных ситуациях, хотя иногда даже видавшие виды сотрудники оказываются в затруднении. Ну вот как поступить, например, если тебя с головы до ног обложит матом семилетний мальчик? Инструктор по безопасности «Эйр Астаны» Даурен Патсаев недавно попал именно в такую историю.

– Он летел без родителей и, что называется, отрывался по полной, – рассказал Даурен. – Совладать с ним мы не могли. Вообще, вызов полиции – крайняя мера, стараемся к ней не прибегать. Пытаемся сначала поговорить с пассажиром, выяснить причину его недовольства. Разговаривать нужно, присев рядом, а не стоя, чтобы человеку не казалось, что бортпроводник его в чем-то превосходит. Если уж он слов не понимает и тем паче начинает распускать руки, приходится его связывать. Эта процедура была внедрена в 2011 году, всего за это время произошло 11 случаев, требующих подобных действий со стороны экипажа. В некоторых компаниях применяется электрошокер, но мы его не используем.

Во время беседы Даурен пригласил блогера Вячеслава Неруша сыграть «роль» деструктивного пассажира. Вячеслав поначалу даже растерялся, но постепенно поймал кураж и начал изображать человека, «который хочет курить и бухать». С учетом того, что «герой» подобрался высокий и крупный, было очень интересно узнать, как с ним справится гораз­до более хрупкий Даурен, а уж тем более девушки-стюардессы.

Оказалось, что абсолютно все бортпроводники владеют защитными приемами джиу-джитсу и айкидо. Причем они натренированы именно на борьбу в закрытом пространстве самолета. С Вячеславом Нерушем бороться оказалось сложнее, потому что он инстинктивно ожидал нападения и напрягал мышцы. Под одобрительный смех собравшихся Даурен Патсаев все-таки «заломал» блогера и надел на него пластиковые наручники.

– Потом мы их разрежем специальными ножницами, – добавил он. – У нас много приемов, как усми­рить пассажиров, но рассказывать о них нельзя, не положено.

Напомним, что в Казахстане за нарушение правил поведения, совершенное в виде невыполнения распоряжений командира воздушного судна или экипажа, предусмотрен штраф в размере 3 МРП, за пользование сотовой связью на борту – 5 МРП, за мелкое хулиганство – 10 МРП или арест до 10 суток. Примечательно, что курение на борту, за которое ранее назначался штраф в 3 МРП, в нынешнем году приравнено к ситуациям, угрожающим безопас­ности полета, и карается штрафом уже в 200 МРП или арестом до 15 суток.

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