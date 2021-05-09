Назарбаев: 9 мая мы вспоминаем о беспримерном героизме наших отцов и дедов
Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
"Уважаемые казахстанцы! 9 мая мы вспоминаем о мужестве и беспримерном героизме наших отцов и дедов, защитивших родную землю в самой кровавой войне в истории человечества. В этот день мы склоняем голову перед ветеранами войны и труда – людьми, остающимися для всех нас неисчерпаемым источником гордости и примером подлинного патриотизма. Мы скорбим о павших и чествуем доживших до наших дней. Благодаря их ратному и трудовому подвигу мы живем сегодня в мирной и независимой стране. Наша святая обязанность – хранить и чтить память о героизме защитников Отечества, бережно передавая ее следующим поколениям", – говорится в поздравлении.
Победа в мае 1945 года, по словам Елбасы, стала символом единства, дружбы и взаимовыручки народов, объединенных общей целью.
"В Казахстане хорошо знают, что самые значимые результаты достигаются при условии консолидации всего общества. Об этом ярко свидетельствует 30-летний опыт нашей Независимости. Все эти годы мы строим сильный и процветающий Казахстан. Залогом стабильного и гармоничного развития страны выступают взаимопонимание, стабильность и мир. Мы не забываем уроков истории, поэтому как величайшую ценность храним единство нашего народа. Уверен, так будет и впредь. Искренне поздравляю всех казахстанцев с Днем Победы! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и мирного неба над головой!" – заключил Первый Президент РК.