Фото с сайта akorda.kz
Глава государства Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу "Россия 24", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы Елбасы ответил на вопросы об истории строительства Астаны и рассказал о ходе развития зеленой зоны вокруг столицы Казахстана.
Также Президент изложил корреспонденту российского телеканала цели миротворческой миссии страны и сообщил о результатах деятельности Казахстана по урегулированию конфликтов в мире.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев рассказал о процессе модернизации экономики страны и итогах реализации программы индустриально-инфраструктурного развития.