Назарбаев: Досаев поступил как настоящий мужчина и джентльмен

Политика
1416
Фото из открытых источников
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе совместной парламентской сессии прокомментировал назначения новых заместителей Премьер-министра, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Отметим, что новые заместители главы Кабмина Аскар Жумагалиев и Ерболат Досаев были назначены 29 августа.

По словам Елбасы, Аскар Жумагалиев на новом посту займется вопросами цифровизации Казахстана.

"На часах модернизации счет идет не на годы, а на минуты. Казахстан должен обязательно успеть во всех направлениях. Этим было продиктовано укрепление позиций Правительства, назначение двух новых заместителей. "Цифровой Казахстан", на который мы должны переходить, имеет огромное значение. Все страны этим занимаются. И это должно быть закреплено за конкретным человеком – он каждый день должен отчитываться перед нами. От имени Правительства на эту позицию я назначил Аскара Жумагалиева, который является специалистом в IT-технологиях по образованию. Он показал себя неплохим менеджером на других должностях", – сказал глава Казахстана.

При этом Президент отметил, что Аскар Жумагалиев будет иметь своих представителей в каждом министерстве и ведомстве, а цифровизация необходима в национальных компаниях, производстве и Правительстве.

"Усиление макроэкономической части экономики поручается Ерболату Досаеву. Вам известен этот человек. Были случаи, когда он поступил как настоящий мужчина и джентльмен. Тогда сам сложил полномочия, но это не его вина. Его опыт, образование и практика позволяют нам надеяться, что работу в области экономики, финансов, макроэкономики страны, а также в социальном блоке, который потребляет половину нашего бюджета, он будет держать в своих руках. Я думаю, что это оправданно", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, Ерболат Досаев подал в отставку с поста министра национальной экономики в мае 2016 года после критики Главы государства.

