Назарбаев и Бердымухамедов обсудили итоги саммита ШОС

Политика
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Президент Казахстана провел встречу со своим коллегой из Туркменистана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Нурсултан Назарбаев, поприветствовав Гурбангулы Бердымухамедова, поблагодарил его за принятие приглашения участвовать в открытии международной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане.

"Завершилось заседание Шанхайской организации сотрудничества, по итогам которого в ряды Организации приняты два новых государства – Индия и Пакистан. На сегодняшний день ШОС – это 4 ядерные державы, половина человечества и около 30% мировой экономики", – сказал Глава государства.

В свою очередь Президент Туркменистана, выразив признательность Нурсултану Назарбаеву за приглашение посетить Казахстан, отметил высокую актуальность проведения международной выставки "ЭКСПО-2017".

"Мы очень рады участвовать в подобном мероприятии, поскольку тема "Энергия будущего" очень интересна и многие вопросы в контексте выставки важны для наших стран. Среди них, в частности, проблемы экологии", – сказал Президент Туркменистана.

Назарбаев и Бердымухамедов также отметили положительную динамику развития двусторонних отношений после состоявшегося в апреле текущего года государственного визита Президента Туркменистана в Казахстан.

В завершение встречи туркменский лидер пригласил Главу государства посетить V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в сентябре 2017 года в Ашхабаде.

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