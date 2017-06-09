Назарбаев и Бердымухамедов обсудили итоги саммита ШОС

Президент Казахстана провел встречу со своим коллегой из Туркменистана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Акорды.
Нурсултан Назарбаев, поприветствовав Гурбангулы Бердымухамедова, поблагодарил его за принятие приглашения участвовать в открытии международной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане.
"Завершилось заседание Шанхайской организации сотрудничества, по итогам которого в ряды Организации приняты два новых государства – Индия и Пакистан. На сегодняшний день ШОС – это 4 ядерные державы, половина человечества и около 30% мировой экономики", – сказал Глава государства.
В свою очередь Президент Туркменистана, выразив признательность Нурсултану Назарбаеву за приглашение посетить Казахстан, отметил высокую актуальность проведения международной выставки "ЭКСПО-2017".
"Мы очень рады участвовать в подобном мероприятии, поскольку тема "Энергия будущего" очень интересна и многие вопросы в контексте выставки важны для наших стран. Среди них, в частности, проблемы экологии", – сказал Президент Туркменистана.
Назарбаев и Бердымухамедов также отметили положительную динамику развития двусторонних отношений после состоявшегося в апреле текущего года государственного визита Президента Туркменистана в Казахстан.
В завершение встречи туркменский лидер пригласил Главу государства посетить V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в сентябре 2017 года в Ашхабаде.