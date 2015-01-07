Назарбаев и Меркель проведут переговоры по Украине в Берлине

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 января приедет в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Встреча будет посвящена проблеме разрешения украинского конфликта и подготовке к возможным переговорам в "нормандском формате" в середине января в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle

О том, состоятся ли запланированные на 15 января переговоры в Астане, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт не сообщил, отмечает агентство dpa. "Я пока не могу сказать, будет ли иметь место подобная встреча и когда она может пройти. Важно, чтобы на ней были достигнуты конкретные результаты", – подчеркнул он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что такая встреча может пройти 15 января в Астане. Это также подтвердила пресс-служба Акорды.

Параллельно со встречей Меркель и Назарбаева 9 января состоится телефонная конференция министров иностранных дел России, Украины, Франции и Германии, передает агентство. Кроме того, в начале следующей недели может состояться встреча на уровне глав МИД этих стран, также посвященная подготовке к возможным переговорам в столице Казахстана.

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