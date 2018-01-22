Назарбаев и Путин обсудили перспективы двустороннего сотрудничества по телефону

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Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает Кazpravda.kz
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"В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также казахстанско-российское взаимодействие в рамках евразийской экономической интеграции", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.
Также лидеры стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня в свете состоявшегося визита Нурсултана Назарбаева в Вашингтон и председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН.