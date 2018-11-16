Назарбаев и Путин обсудили подготовку к заседанию Высшего Евразийского совета

Президент
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Фото: Russian.rt.com
Состоялся телефонный разговор Президента РК Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня", – говорится в сообщении.

Лидеры также рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе ход подготовки к предстоящему заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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