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Назарбаев и Путин обсудили ситуацию в Украине и в Сирии
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы главы государств обсудили текущие аспекты двустороннего сотрудничества.
"Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, включая ситуацию в Украине и Сирии", – говорится в сообщении.
Также был рассмотрен график предстоящих встреч.