Назарбаев и Путин предлагают создать форум "Ислам против терроризма"
Талгат Исенов
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с российским коллегой Владимиром Путиным разработали новую меру борьбы против международного терроризма, передает Kazpravda.kz.
"Мы выступаем с идеей создания форума "Ислам против терроризма". Если нас поддержат, это будет правильным пониманием того, что мы делаем. И Казахстан, и Россия имеют общее видение оценки развития ситуации в мире и тесно координируют подходы к решению проблем", – сказал Глава государства.
По словам Президента Казахстана, для безопасности Центрально-Азиатского региона обстановка в Афганистане, Сирии, Ираке имеет большое значение.
"Мы обсудили сложившуюся ситуацию с Владимиром Владимировичем. Сейчас идет спекуляция на тему суннитов и шиитов. И то, что делается в Сирии, – это общая угроза для нас всех. Мы уже знаем об инцидентах, которые произошли на границе с Туркменистаном, и сильно переживаем за Таджикистан", – отметил Елбасы.
Общность наших стран в вопросах борьбы с международным терроризмом, подчеркнул Президент РК, подтвердил состоявшийся в рамках государственного визита Владимира Путина в РК обмен мнениями.