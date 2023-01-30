«Назарбаев Интеллектуальные школы» получили престижную европейскую сертификацию

В штаб-квартире ACQUIN в германском Байройте председателю правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидиновой вручено свидетельство о новом достижении Центра педагогического мастерства NIS. Это – безусловная сертификация актуальной программы профессионального развития учителей «Школьная команда: эффективное управление и качество образования».

Первым NIS с новым признанием поздравил генеральный консул РК в Мюнхене Денис Рогов.

Германский Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества (ACQUIN) подтвердил высокие стандарты АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и профессиональные достижения Центра педагогического мастерства.

Руководитель отдела программных и институциональных аккредитаций ACQUIN Ясмин Рудольф особо подчеркнула, что NIS успешно интегрируют Казахстан в мировое образовательное пространство. Координатор аккредитационного отдела ACQUIN Юлия Балакший констатировала, что эксперты ACQUIN из Швейцарии и Германии, которые работали над сертификацией, готовы внедрять в своих образовательных системах успешные решения профессиональной команды Назарбаев Интеллектуальных школ.

– Центр педагогического мастерства первым в отечественной системе дополнительного профессионального образования представил авторские программы для внешней экспертизы. В ACQUIN подчеркнули, что все программы ЦПМ удостоены безусловной сертификации с первого раза, – отметила директор Центра педагогического мастерства Жанбота Кабдыкаримова.

Новое признание продолжило большую серию знаковых аккредитаций, которые ЦПМ в течение трех лет проходит в престижном европейском агентстве.

В Институте аккредитации, сертификации и обеспечения качества ранее аккредитованы десять программ, разработанных Центром педагогического мастерства. Все они посвящены лидерству учителя, эффективному обучению и другим актуальным приоритетам в современном образовании. Это тематические программы для школьного топ-менеджмента, учителей математики и психологов, а также для преподавателей вузов, колледжей и дошкольных организаций, в том числе востребованный курс «Исследования в практике учителя». Все программы профессионального развития педагогов сегодня успешно работают в стране.

– Обязательные стандарты внешнего оценивания включают соответствие политике качества, прозрачные и стандартизированные процедуры в разработке и утверждении программ, высокий уровень преподавания и оценивания, абсолютный профессионализм тренерского состава, стабильную ресурсную базу, системный мониторинг, – отметила проектный менеджер «Школьной команды» Айша Садыкова.

Престижное аккредитационное агентство ACQUIN является членом всех соответствующих международных ассоциаций и проектных инициатив, посвященных обеспечению качества в сфере образования, с 2009 года зарегистрировано в Европейском реестре обеспечения качества высшего образования. Стратегические приоритеты – международные процедуры программной и институциональной аккредитации, исследовательские проекты Европейского союза.