Перед началом форума «Ұлы дала мұрагерлері» Нурсултан Назарбаев посетил выставку научных проектов учеников интеллектуальных школ. Кроме того, Президенту была представлена информация о стратегии дальнейшего развития данных образовательных учреждений.

Отмечая блестящие результаты работы НИШ и тот факт, что они сумели стать флагманом среднего образования Казахстана, Президент обратил внимание на необходимость сохранять положительную динамику развития и вырабатывать новые направления.

В первую очередь Глава государства подчеркнул необходимость следования такому тренду, как цифровизация.

– Уже сейчас требуются новые специалисты, которые умеют работать в сфере цифровых технологий, биоинженерии и роботизации. В течение следующих 10–15 лет искусственный интеллект и технологии автоматизации станут неотъемлемой частью нашей жизни, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также указал на важность обретения учащимися новых навыков в контексте внедрения инновационных технологий.

– Мир совершенствуется с каждым днем, постоянно изобретается и открывается что-то инновационное и новое. Каждые 3–5 лет появляются новые профессии. Вы будете жить в мире, где беспилотные автомобили и частная космонавтика станут обы­денным явлением. Много различных профессий будет автоматизировано. Поэтому вам очень важно овладеть навыками современных технологий, чтобы соответствовать быстро меняю­щимся реалиям жизни, – обратился Президент к молодым людям.

Глава государства подчеркнул необходимость усиления STEАM-подготовки учащихся, в том числе обеспечения практического применения полученных знаний через выполнение проектных и исследовательских работ.

– В переводе с английского STEАM – это естественные науки, технологии, инженерия, искусство и математика. Это дисциплины, которые становятся востребованными в современном мире. Применение такого междисциплинарного и прикладного подхода учит детей критически мыслить. Благодаря этому формируется новое поколение новаторов и изобретателей. Именно они будут способствовать повышению конкурентоспособности страны в будущем, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Отметил Президент и важность изу­чения иностранных языков.

– В нынешнем учебном году в интеллектуальных школах началось изучение второго иностранного языка по выбору учащихся. Знать иностранные языки в условиях глобализации жизненно необходимо. Владение языками открывает доступ к пониманию менталитета и культуры других людей, позволяет расширить возможности выбора при получении высшего образования и трудоустройстве, – сказал Глава государства.

Особое внимание Нурсултан Назарбаев­ обратил на такое направление, как развитие эмоционального интеллекта учащихся.

– Важным качеством конкурентоспособной личности в современном мире является эмоциональный интеллект. Умения убеждать, сочувствовать и слушать других, проявлять терпимость будут более востребованными, чем узкие технические компетенции, – сказал Президент.

В завершение Глава государства выразил уверенность в том, что 10-летний юбилей Назарбаев Интеллектуальных школ станет началом нового этапа развития и очередных больших свершений во благо процветания страны.

– В настоящее время обладание глубокими знаниями, изучение иностранных языков, осваивание современных технологий должно стать главной задачей для всех. И только тогда вы сможете добиться поставленных целей и достичь высоких вершин, – заключил Нурсултан Назарбаев.

Сюрпризом для Главы государства оказалось выступление на форуме выпускника НИШ химико-биологического направления Алматы, а ныне студента второго курса Назарбаев Университета Абылая Сатылхана. Молодой человек преподнес в подарок Президенту фотографию, на которой запечатлено, как Нурсултан Назарбаев проводит обряд тұсау кесу маленькому мальчику.

– 17 лет назад вы перерезали мне путы и пожелали, чтобы я стал достойным гражданином своей страны. Я даю слово, что буду жить этой мотивацией и верно служить своей Родине, – пообещал Главе государства Абылай Сатылхан.

Ученица НИШ из Павлодара Адель Камалдинова вручила Президенту знак почетного члена созданной в нынешнем году Ассоциации выпускников Назарбаев Интеллектуальных школ.

После Нурсултан Назарбаев написал письмо будущему поколению НИШ и вместе с учениками запечатал его в «капсуле времени», чтобы его напутственные слова прочитали через 50 лет. Глава государства подчеркнул, что в этом далеком от нас времени жизнь людей станет совсем другой, но кое-что и в будущем останется неизменным – ценность образованных людей, которые всегда будут поднимать страну, ее престиж на новый уровень.

За 10 лет проект Главы государства показал свою исключительную эффективность. Воспитанники НИШ – это талантливые казахстанские школьники, которым была дана возможность полностью раскрыть свой потенциал. Убедительной иллюстрацией тому стала выставка научных проектов учеников интеллектуальных школ, получивших престижные международные награды.

Среди ее экспонатов – робот-трубочист Куаныша Мадена, робот-мойщик окон Polargraph Альберта Ли, проекты социальной направленности Road of the Future, Safe and Sound Нурбергена Агадила и Жангира Сиранова, посвященные безопасности на дороге. Также здесь были выставлены учебники с дополненной реальностью, системно-методический комплекс для педагогов страны, виртуальные научные лаборатории, мобильные приложения, разработанные учениками интеллектуальных школ, – Kazakh-Latin Converter, Physics Helper. Специальный стенд посвящен международному сотрудничеству.

С 2010 по 2018 год Назарбаев Интеллектуальные школы окончили почти 8 тыс. выпускников, 950 из них подтвердили знак «Алтын белгі» и аттес­тат с отличием. Общая успеваемость составляет 100%. Как отмечают в НИШ, миссия интеллектуальных школ – разработка и внедрение инновационных подходов к обучению и трансляция лучшего опыта на всю систему школьного образования страны.