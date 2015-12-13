Назарбаев: казахстанцам не нужно беспокоиться о вкладах в ЕНПФ

Экономика
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Ксения Воронина
Фото с сайта yk-news.kz
Нурсултан Назарбаев прокомментировал свое поручение о передаче Единого накопительного пенсионного фонда в частную среду, передает Kazpravda.kz.

"Сначала основным плательщиком пенсии было государство. Теперь у нас три плательщика, как во всем мире, – это сам налогоплательщик, работодатель и государство. Пенсионные деньги должны быть там, где они будут в сохранности и приумножаться", – отметил он, отвечая на вопрос журналистов государственных телеканалов, не опасно ли для вкладчиков ЕНПФ выведение фонда из-под контроля Национального банка.

Глава государства не забыл упомянуть, что когда-то пенсионные вклады были переданы банкам второго уровня, "чтобы они "крутили" эти деньги, зарабатывали и увеличивали стоимость".

"А когда банки сами попали в мировой финансово-экономический кризис, они вообще могли растерять эти деньги. Банкиры стали "баловаться" и давать деньги в кредит акционерам. Поэтому когда мы в Нацбанк все (управление пенсионным фондом – Прим. ред.) передали в свое время, уже тогда государство взяло на себя ответственность. Но сейчас у Нацбанка столько задач, плюс открытие финансового центра "Астана". Если отдадим "частникам", это будет контракт "частника" с государством, который ручается за сохранность пенсионных накоплений, и он обязуется работать так эффективно, чтобы эти пенсионные фонды зарабатывали деньги и приумножали. За этим государство будет следить. Я думаю, беспокоиться не надо. Задача государства – обеспечить сохранность", – отметил Президент.

При этом Президент напомнил, что в своем Послании дал конкретные поручения не использовать пенсионные накопления в качестве кредитов для всех предприятий. "Только Правительству – для того, чтобы перекрыть дефицит бюджета, потому что государство 100% за них будет отвечать", – сказал Елбасы.

Напомним, что поручение Главы государства о передаче всех пенсионных активов в Единый пенсионный фонд было дано на расширенном заседании Правительства 23 января 2013 года. ЕНПФ был создан на базе ГНПФ, 100% акций которого в принадлежали Нацбанку. Собственником ЕНПФ стало Правительство РК.

30 ноября 2015 года в своем ежегодном Послании Народу Казахстане Президент поручил вывести из под контроля Нацбанка Единый пенсионный фонд, а также Фонд проблемных кредитов и другие финансовые институты.

Ответим, что эксперты восприняли эту новость позитивно. По мнению главы Банка развития Казахстана Болата Жамишева, передача ЕНПФ от регулятора в частные руки позволит фонду функционировать на рыночных условиях.

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