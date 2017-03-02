Назарбаев – Кожамжарову: Нельзя задерживать граждан без веских доказательств

Нурсултан Назарбаев принял в Акорде председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрата Кожамжарова, передает Kazpravda.kz
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В ходе встречи Кожамжаров проинформировал Главу государства о текущей деятельности Агентства, в том числе о проведении аттестации госслужащих корпуса "Б", отметив хорошие результаты аттестуемых. По информации председателя Агентства, на сегодня Высшая аттестационная комиссия провела 14 заседаний, на республиканском уровне более 700 служащих уже прошли собеседование.
Председатель Агентства также доложил о предложениях по реформированию управленческого корпуса А, которые предполагают сокращение
некоторых должностей, отнесенных к этой категории служащих.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность внедряемой бонусной системы стимулирования государственных служащих путем сокращения незанятых вакантных позиций в центральных государственных и местных исполнительных органах и перераспределения средств фонда оплаты труда. Он также акцентировал внимание на необходимости проведения качественной работы по борьбе с коррупцией и ее системному предупреждению.
"Уголовное преследование должно осуществляться строго в рамках законодательства. Нельзя задерживать граждан без веских обоснований и доказательств", – отметил Нурсултан Назарбаев.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.