Назарбаев направил телеграмму соболезнования Путину в связи с убийством посла РФ в Турции

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Елбасы с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о трагической гибели посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова.



В телеграмме отмечается, что Карлов являлся талантливым дипломатом, чья профессиональная деятельность снискала всеобщее уважение и была направлена на укрепление российско-турецких отношений.



"Свершившийся акт терроризма еще раз подтверждает необходимость объединения усилий всего мира в борьбе с этим злом. Никакой акт насилия не имеет оправдания. Казахстан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях", – говорится в телеграмме.



Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнование родным и близким Андрея Карлова.



Напомним, 19 декабря 62-летний посол России в Турции Андрей Карлов был ранен неизвестным во время открытия российской фотовыставки "Россия глазами турок" в Анкаре. Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с убийством посла РФ в Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.Елбасы с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о трагической гибели посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова.В телеграмме отмечается, что Карлов являлся талантливым дипломатом, чья профессиональная деятельность снискала всеобщее уважение и была направлена на укрепление российско-турецких отношений."Свершившийся акт терроризма еще раз подтверждает необходимость объединения усилий всего мира в борьбе с этим злом. Никакой акт насилия не имеет оправдания. Казахстан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях", – говорится в телеграмме.Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнование родным и близким Андрея Карлова.Напомним, 19 декабря 62-летний посол России в Турции Андрей Карлов был ранен неизвестным во время открытия российской фотовыставки "Россия глазами турок" в Анкаре. В него стрелял молодой человек , который прошел на выставку в качестве охранника.

Преступник выстрелил дипломату в спину. Затем Карлова срочно доставили в больницу с серьезным ранением, однако его спасти не удалось. Полиция смогла ликвидировать преступника.Позже стало известно, что человек, который застрелил российского посла в Турции, был полицейским в Анкаре. Его звали Мевлют Мерт Алтынташ. Ему было 22 года, он родился в провинции Айдын, на западе Турции.