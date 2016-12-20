Назарбаев направил телеграмму соболезнования Путину в связи с убийством посла РФ в Турции

Президент
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Ксения Воронина
Фото с сайта akorda.kz
Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с убийством посла РФ в Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Елбасы с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о трагической гибели посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова.

В телеграмме отмечается, что Карлов являлся талантливым дипломатом, чья профессиональная деятельность снискала всеобщее уважение и была направлена на укрепление российско-турецких отношений.

"Свершившийся акт терроризма еще раз подтверждает необходимость объединения усилий всего мира в борьбе с этим злом. Никакой акт насилия не имеет оправдания. Казахстан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях", – говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнование родным и близким Андрея Карлова.

Напомним, 19 декабря 62-летний посол России в Турции Андрей Карлов был ранен неизвестным во время открытия российской фотовыставки "Россия глазами турок" в Анкаре. В него стрелял молодой человек, который прошел на выставку в качестве охранника.

Преступник выстрелил дипломату в спину. Затем Карлова срочно доставили в больницу с серьезным ранением, однако его спасти не удалось. Полиция смогла ликвидировать преступника.

Позже стало известно, что человек, который застрелил российского посла в Турции, был полицейским в Анкаре. Его звали Мевлют Мерт Алтынташ. Ему было 22 года, он родился в провинции Айдын, на западе Турции.

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