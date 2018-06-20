Назарбаев назначил акима Шымкента

Указом № 704 Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев назначил Абдрахимова Габидуллу Рахматуллаевича акимом города Шымкента, сообщает Kazpravda.kz.
Сегодня по поручению Президента РК Нурсултана Назарбаева Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев и руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков приняли участие во внеочередной сессии городского маслихата Шымкента.
Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев зачитал депутатам городского маслихата письмо Главы государства с предложением назначить на должность акима Шымкента Абдрахимова Габидуллу Рахматуллаевича. Депутаты единогласно поддержали предложенную Президентом кандидатуру.
По итогам внеочередной сессии городского маслихата Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев и руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков провели встречу с активом города, где представили нового акима.
Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев напомнил, что решением Главой государства Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона человек. На сегодняшний день Шымкент – динамично развивающийся регион, здесь созданы все условия развития МСБ, туризма, транспорта и логистики. В дальнейшем Шымкент должен стать большой агломерацией наряду с Туркестанской областью и вывести экономику региона на новый уровень.
В ходе представления Премьер-министр отметил большой опыт работы Абдрахимова на различных ответственных руководящих должностях, в том числе на посту акима Шымкента, а также пожелал успехов в работе. Бакытжан Сагинтаев выразил уверенность в том, что новый аким оправдает высокое доверие Главы государства.
От имени городской общественности выступил пенсионер Алданазар Курманбеков.
"За период независимости Казахстана город Шымкент состоялся как крупный промышленный мегаполис с развитой инфраструктурой. С учетом нового статуса будущее города предвидится еще с большим развитием. За это мы безгранично благодарны Елбасы", – отметил он.
Габидула Абдрахимов родился 23 января 1975 г. в Южно-Казахстанской области. Имеет два высших образования в области экономики и государственного администрирования. Владеет казахским, русским, английским и немецким языками. В разные годы занимал ответственные руководящие посты. Возглавлял Агентство РК по делам государственной службы, Агентство по защите конкуренции РК, работал руководителем Канцелярии Премьер-министра, заместителем руководителя Администрации Президента РК, акимом Шымкента. Последняя должность — секретарь партии "Нұр Отан".
