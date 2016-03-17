Назарбаев назвал самую твердую валюту мира

Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в Республиканском форуме трудовых коллективов в Павлодаре, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В своем выступлении Президент подчеркнул значимую роль людей труда в развитии страны.
"Сегодня здесь собрались лучшие представители трудовых коллективов области и всей нашей страны. Это шахтеры, металлурги, железнодорожники, нефтяники, представители других рабочих профессий. Вами создается наша отечественная экономика – в металлургических печах, на рудниках и шахтах, заводах, автомобильных и железных дорогах. Мне хорошо известно, что такое рабочая профессия. Мы поставили задачу формирования общества всеобщего труда в Казахстане, учредили специальный орден Трудовой Славы, первые лауреаты которого находятся в этом зале. Самая твердая валюта – это труд человека", – сказал Глава государства.
Фото: С.Бондаренко и Б.Отарбаева
Президент обратил внимание, что на фоне непростой экономической ситуации в мире Казахстану удалось сохранить текущие темпы роста экономики и предоставить социальные гарантии гражданам страны.
"Сейчас международные рынки переживают обвал. Многие мировые компании вынуждены сокращать производство и персонал, снижаются социальные расходы, растет безработица. Все это – цена глобального экономического кризиса. В сложном положении оказались и наши предприятия. Упала стоимость большинства казахстанских экспортных товаров, включая нефть, металлы, различные виды промышленной продукции. Благодаря тому, что мы начали создавать альтернативную экономику, реализуя программы индустриализации и "Нұрлы жол", производство нашей промышленной продукции в физическом объеме практически не снизилось. Социальные обязательства мы полностью выполняем, поскольку в благополучные годы Казахстан накопил резервы для преодоления подобных трудностей", – заявил Глава государства.
Елбасы также особо отметил важность сохранения уровня занятости населения.
"Во всех регионах между акиматами и ведущими предприятиями подписаны меморандумы о сохранении рабочих мест, участии работодателей в местных программах переобучения. В сложнейшей ситуации глобального кризиса наше государство показывает пример высокой социальной ответственности, заботы о человеке труда. С 1 января мы повысили заработные платы работникам социальной сферы, стипендии студентам, социальные выплаты. Сегодня этого не делает ни одно государство. В Плане нации "100 конкретных шагов" предложены дальнейшие меры обеспечения социальных гарантий, принят новый Трудовой кодекс, усилена роль профсоюзов. Уже со следующего года стартует новый проект бесплатного профессионального технического образования для всех. Благодаря этому миллионы простых казахстанцев получат трудовую путевку в жизнь. Это огромная поддержка молодежи со стороны государства. В центре внимания нашей антикризисной политики – ежедневные нужды простых людей, новые рабочие места, достойная заработная плата, правопорядок и стабильность", – отметил Нурсултан Назарбаев.
Глава государства остановился на дальнейших планах по инфраструктурному развитию страны.
"По моему поручению в этом году на реализацию "Дорожной карты занятости" выделены значительные средства, что обеспечит работой порядка 60 тысяч человек. Также будет создано не менее 18 тысяч рабочих мест, реализовано около 1 тысячи инфраструктурных проектов. Мы продолжим и Программу индустриального развития. Мощный стимул получат такие базовые отрасли, как цветная металлургия, нефтегазовый, энергетический сектор, обрабатывающая промышленность", – сказал Президент.
Назарбаев подчеркнул роль Павлодарской области в индустриальном развитии Казахстана.
"Здесь воочию можно увидеть, как наши планы превращаются в реальность. Область входит в первую пятерку по объему внешних инвестиций, привлечено 182 миллиарда тенге. Растут объемы производства в металлургии, химической и легкой промышленности, местные предприятия осваивают выпуск новых видов продукции. Начата добыча медной руды, что обеспечило рост горнорудной отрасли в три раза. В целом объем экспорта продукции превысил 100 миллиардов тенге. В ходе этой пятилетки индустриализации уже введено 5 новых промышленных объектов. Реализуется более 20 проектов Карты индустриализации с объемом инвестиций 800 миллиардов тенге. Это все – новые рабочие места, новые производственные мощности, позволяющие обеспечить рост экономики", – заявил Глава государства.
Президент акцентировал внимание на том, что государство уделяет большое внимание вопросам социальной поддержки населения региона.
"Для жителей области построено 20 объектов социальной сферы, открыт новый современный корпус Перинатального центра, 7 врачебных амбулаторий, построено 5 школ, из них 4 – в сельской местности. Ваш регион – единственный, который обеспечил стопроцентный охват детей дошкольным образованием", – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
В завершение Глава государства напомнил о предстоящем праздновании 25-летия независимости Казахстана, поблагодарив всех соотечественников за сплоченность и единство.
"Прошедшие четверть века были периодом становления Казахстана как государства. Мы сделали нашу страну узнаваемой и уважаемой. Всего этого мы достигли благодаря нашему взаимному доверию, сплоченности, братству и дружбе. Это особенно важно на фоне трагических событий, происходящих во многих странах. Растет противостояние между ведущими государствами, не угасают конфликты, идут войны, гибнут люди. Сотни тысяч беженцев вынуждены бросать свои дома, нажитое имущество, свою родину, искать приют и помощь. В Казахстане же царят мир и согласие. За это особая благодарность нашим гражданам всех поколений и всех национальностей", – заметил Назарбаев.
В мероприятии приняли участие более 4 тыс. человек, представляющих 50 трудовых коллективов из 10 областей Казахстана.