Назарбаев объяснил, почему не надо бояться банкротства

Президент
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Ксения Воронина
Фото с youtube.com
Банкротство – это не конец, а "белые слоны" (убыточные предприятия, поддерживаемые только за счет субсидий) должны передаваться в новые руки, которые заставят их работать. Об этом заявил Глава государства, отвечая на вопросы журналистов в телеэфире, передает Kazpravda.kz.

"Мы до сих пор это терпели и были не правы в том, что держали на плаву банкротов – мы ухудшаем нашу экономику, ослабляем конкуренцию. Если предприятие работает на государственные субсидии, поддержка впрок не идет, не выправляется значит (предприятие – Прим. ред.), должно подвергнуться банкротству. Но это не означает "закрывать предприятие и всех выгонять". Предприятие – банкрот, но оно продолжает работать, но раз банкрот – освобождается от всех налогов, и предлагаем – кто возьмет предприятие и поднимет его на ноги? Кто был раньше (прежнее руководство – Прим. ред.), может принять участие и выкупить его, но должен предложить новый менеджмент и план развития", – подчеркнул Назарбаев.

В этой связи Президент коснулся итогов первой пятилетки ГПФИИР, где были и "белые слоны".

"Наша Индустриально-инновационная программа – за первую пятилетку, с 2010 по 2014 год, мы ввели 770 предприятий. В этом году 120 – это 890 предприятий. 95% предприятий работают. Но в таком большом деле бывают и издержки. Есть предприятия, которые по тем или иным причинам ухудшают свою обстановку. Но ничего страшного в этом нет", – заметил Глава государства.

Он привел в пример Карагандинский кремниевый завод, который был построен по госпрограмме и остановился, но пришел новый менеджер, вложил деньги и начал работать, запустил завод. Аналогичные процессы произошли еще на нескольких предприятиях.

Глава государства добавил, что данные программы являются ответом на грядущие кризисы.

"Задача была уйти из сырьевого преобладания Казахстана и начинать развивать перерабатывающие отрасли: машиностроение, переработку сельхозсырья, то есть продавать готовую продукцию. В этой связи мы правильно делали. Эти 890 предприятий – на них было затрачено 3,8 триллиона тенге. Из них 74% – это вложение частных предприятий, бизнеса. Остальные – кредиты банков, есть часть государственных средств. Потрачено 3,8 триллиона тенге. Но произвели продукцию на 5,3 триллиона тенге. Фактически перекрыли затраты и заплатили несколько триллионов в бюджет государства. То есть это было абсолютно оправдано", – озвучил Назарбаев ключевые показатели.

Президент сказал, что программа будет продолжаться. 

"У нас критиканов много – "вот сделали госпрограмму – провалится". Я считаю, вовремя мы начали заниматься индустриализацией, и мы это делаем правильно и будем продолжать. В этом году ввели 120 предприятий, в будущей пятилетке будет 505. И работать там будут сотни тысяч новых людей", – заключил Елбасы.

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