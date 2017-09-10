Политика
Назарбаев объявил о принятии Астанинской декларации ОИС
Айнур Курамысова
Президент Нурсултан Назарбаев объявил о принятии декларации Саммита Организации исламского сотрудничества, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы должны показать свое единство. Доказательством этому будет служить итоговый политический документ саммита – принятие Астанинской декларации. В связи с этим позвольте объявить о принятии Астанинской декларации. Уважаемые участники, поздравляю с принятием итоговой декларации саммита", – сказал Глава государства. 

Также состоялось вручение наград Саммита ОИС за научные достижения. В общей сложности были награждены 5 ученых из разных стран, которые получили премии в таких сферах, как химия, биотехнология, развитие техники и вирусная иммунология. 

"Я предлагал наградить ученых исламского мира, которые внесли огромный вклад в развитие науки и технологии специальной премии Казахстана. Для этого наша страна совместно с Генеральным секретариатом исламского сотрудничества отобрали самых лучших ученых исламского мира и пригласили их на саммит", – отметил Глава государства. 

По итогам обсуждений также был принят отчет по ситуации в Мьянме. 

"Я говорил о трагических событиях в Мьянме. По инициативе турецкой стороны на эту тему был разработан итоговый отчет председателя заседания глав государств и правительства по вопросам мусульман Мьянмы в рамках саммита ОИС по науке и технологиям. Если нет возражений, примем этот отчет", – обратился в своей речи Елбасы. 

В свою очередь Президент Турции поблагодарил Нурсултана Назарбаева за успешную организацию саммита ОИС. 

"Прежде всего я хочу поблагодарить моего дорогого брата за успешную организацию первого Саммита ОИС. В турецком языке говорят: "Слова улетают – а то, что написано на бумаге, остается". Я надеюсь, что те решения, которые здесь приняты, будут дальше реализовываться и мы будем отслеживать их применение", – подчеркнул Эрдоган. 

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