Назарбаев отметил полную поддержку взаимных инициатив Казахстаном и Туркменистаном

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Президент Нурсултан Назарбаев встретил Главу Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Елбасы, поприветствовав Бердымухамедова на казахстанской земле, поздравил главу Туркменистана с победой на прошедших президентских выборах.
"Мы высоко ценим Ваше решение совершить один из своих первых визитов после состоявшихся выборов в нашу страну. Казахстан с туркменским народом связывают партнерские, добрососедские и братские связи и свидетельство тому – отношения, сложившиеся за 25 лет независимости наших государств, которые характеризуются взаимопониманием, сотрудничеством по вопросам как региональной, так и международной повестки дня", – сказал Глава государства.
Президент Казахстана отметил полную поддержку двумя странами взаимных инициатив.
"Одним из крупных совместных проектов, реализация которого стала возможной благодаря нашей дружбе, является строительство железной дороги из Казахстана в Иран через Туркменистан по маршруту Шелкового пути. Более подробно этот вопрос будет обсужден 15 мая в Пекине на большом форуме "Один пояс – один путь". Данный проект рассматривается в качестве важнейшего маршрута, и наша задача заключается в содержательном наполнении этой договоренности", – заключил Нурсултан Назарбаев.
Кроме того, Глава государства обозначил и другие вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках подготовленных к подписанию сторонами документов, а также обратил внимание на важность сегодняшнего визита для успешного развития двусторонних отношений в условиях нынешнего сложного периода в мировой экономике и политике.
В свою очередь, Гурбангулы Бердымухамедов, выразив признательность Нурсултану Назарбаеву за приглашение посетить Казахстан, отметил, что Туркменистан всегда придерживался принципов дружелюбия, добрососедства, уважения и на современном этапе своего развития строит отношения с другими странами, руководствуясь этими постулатами.
"Наше видение по вопросам региональной и международной повестки дня, касающиеся вопросов безопасности и мирного урегулирования конфликтов, совпадает с позицией казахстанской стороны. Мы поддерживаем инициативы Казахстана в Совете Безопасности ООН, в котором Казахстан является непостоянным членом", – сказал лидер Туркменистана.
Бердымухамедов отметил возрастающую роль совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.
Лидеры двух государств выразили надежду, что данный визит придаст новый импульс казахстанско-туркменскому сотрудничеству по широкому спектру направлений.