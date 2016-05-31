Назарбаев отметил выгоду сближения ЕАЭС и экономики Китая

Фото с сайта Акорды
На заседании Высшего Евразийского экономического совета
в Астане Президент РК Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что объединенный рынок ЕАЭС обязан стать связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Свободное передвижение товаров и услуг в рамках союза соответствует инициативе "Экономический пояс Шелкового пути", выдвинутой китайским руководством. Планируется, что этот проект вберет в себя те сферы сотрудничества, которые представляют экономическую выгоду и взаимный интерес для наших стран", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства также остановился на проектах, реализуемых в нашей стране.
"В рамках госпрограммы "Нұрлы жол" ведется строительство и модернизация инфраструктурных объектов. Это такие проекты, как казахстанский участок трансконтинентального автомобильного коридора Западная Европа – Западный Китай, железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран, логистический терминал в китайском порту Ляньюньган. На берегу Каспия ведется строительство паромного комплекса Курык. Таким образом, Казахстан, реализуя масштабные инфраструктурные проекты, создает надежную платформу для межрегионального взаимодействия через данные транспортные артерии", – отметил Назарбаев.
Президент обратил внимание, что происходящие в мировой экономике негативные события являются испытанием для всех и требуют более слаженной работы на площадке ЕАЭС: "Нам следует искать возможности, как в этих трудных условиях, когда мы испытываем резкий спад взаимной торговли, находить другие пути взаимодействия. Сотрудничество в рамках объединения позволяет нам консолидировать ресурсы и создавать благоприятные условия для совместного экономического развития".
Глава государства отметил насыщенность повестки нынешнего заседания.
"Она содержит аспекты как внутреннего взаимодействия, так и международного сотрудничества ЕАЭС. В данном контексте отмечу важность тех вопросов, которые мы уже обсудили в ходе встречи в узком составе: налаживание взаимодействия между ЕАЭС и Европейским союзом, начало переговорного процесса с КНР. В целом, принятые сегодня решения должны придать дополнительный импульс деятельности ЕАЭС и укреплению экономических связей между государствами-членами", – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
Президент РК заверил, что с учетом председательства нашей страны в ЕАЭС в этом году будут приложены все усилия, чтобы интеграционное объединение и далее развивалось успешно и динамично.
Президент Армении Серж Саргсян подчеркнул, что экономическая интеграция требует увеличения уровня координации подходов на макроэкономическом уровне.
"В этой связи придаем важное значение последовательной реализации основных ориентиров макроэкономической политики государств – членов ЕАЭС на 2016–2017 годы и выработке дальнейших действенных механизмов по сопряжению нашего экономического потенциала. Это поспособствует повышению устойчивости экономик наших стран и преодолению последствий сложившейся негативной экономической ситуации. Мы должны сделать все, чтобы на общем фоне повышения доли региональных структур в мировой политике и экономике наша интеграция стала привлекательной моделью экономического партнерства, открытой для широкого сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами", – сказал Серж Саргсян.
Президент Беларуси Александр Лукашенко остановился на сложностях в реализации задач, поставленных в целях развития ЕАЭС.
В частности, им было указано на необходимость избавления от внутренних изъятий и ограничений во взаимной торговле, выполнения инициативы о выработке механизма функционирования ЕАЭС в условиях применения одним из государств-членов односторонних мер защиты рынка в отношении третьих стран. Кроме того, была отмечена важность реализации задач в промышленном сотрудничестве, энергетической сфере, по созданию единого рынка лекарственных средств и медицинских изделий.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев призвал глав государств–членов ЕАЭС направить все усилия на устранение барьеров, препятствующих достижению основных целей и задач интеграционного процесса.
"Договор о создании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года. В реальности союз работает еще меньший срок. Вместе с тем уже видно, что у него огромный потенциал. Безусловно, уже есть определенные результаты и успехи. Есть и промахи, и искусственно создаваемые проблемы. Мы должны четко для себя осознать, что у наших народов нет другой альтернативы. Мы ответственны за будущее Евразийского экономического союза, за будущее наших стран. Нужны труд и терпение, мудрость и сотрудничество наших народов и руководителей государств, а также всех министерств и ведомств. Я верю в будущее ЕАЭС", – отметил Алмазбек Атамбаев.
Президент России Владимир Путин отметил, что для эффективного функционирования интеграционного объединения необходимо системное выстраивание отношений с внешними партнерами.
"Мы поддерживаем предложение казахстанского председательства сконцентрировать усилия на дальнейшем углублении экономических связей союза с другими странами и интеграционными объединениями. В первую очередь с государствами Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН. В этом направлении уже сделано немало. Создана зона свободной торговли с Вьетнамом, готовится перечень конкретных проектов в развитие идеи сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой "Шелкового пути". Приветствуем также инициативу казахстанских партнеров по проведению международной конференции по налаживанию взаимодействия между Евразийским союзом и ЕС", – сказал Владимир Путин.