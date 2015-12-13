Назарбаев ответил на вопрос о диете

У Нурсултана Назарбаева поинтересовались какие диеты он соблюдает, чтобы всегда оставаться в форме, передает Kazpravda.kz
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"В Интернете пишут, что лидеры стран пользуются какими-то своими специальными диетами, чтобы пережить такой график, – аквааэробика, пилатес. Что-нибудь такое у вас есть?" – спросил один из журналистов во время интервью.
"Я лично никаких диет не придерживаюсь", – подчеркнул он.
"Много сейчас пишут чего. Кого ни спросишь, все хотят похудеть, даже худые. Диеты разные, которые говорят, что мясо есть вредно, жир тем более. А мы, казахи, как без мяса (смеется)? Для нас конина – самое лучшее мясо. Конина и кумыс очень полезны – улучшают не только здоровье, но и настроение. Мой принцип таков – человек должен кушать то, что требует его организм. Я все время говорю, что надо заниматься спортом, мы должны за собой следить, быть здоровой нацией. Я знаю, что наша молодежь к этому стремится", – отметил Президент.
Стоит заметить, что Главу государства во время интервью часто спрашивают и просят поделиться секретом, как он выдерживает напряженный график работы. Так, в прошлом году один из журналистов, задавая вопрос, сказал, что посчитал, сколько времени Президент провел в дороге
за 2014 год.
"Вопрос простой, но не так легко ответить, – заметил тогда Нурсултан Назарбаев. – Работа президента, любого главы государства, требует полной самоотдачи. Поэтому нездоровый человек, в чем-то если он нездоров, он не может работать. И этот человек не должен оставаться (президентом – Прим. автора), потому что это вредно для государства. Поэтому нужно иметь крепкое здоровье и, как сейчас говорят, хорошие гены. Слава Аллаху, мои родители дали мне крепкие гены, я вырос в горах, с детства мне приходилось бегать по горам, может быть, это закалило. С возрастом я к спорту пристрастился и не могу себе представить жизнь по-другому".
Также он с радостью отметил тот факт, что молодые казахстанцы берут с него пример и занимаются физкультурой.