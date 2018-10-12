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Назарбаев ознакомился с концепцией создания Национального научного онкоцентра в Астане
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом АОО "Назарбаев Университет" Шигео Катсу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Во встрече также приняли участие Руководитель Администрации Президента Асет Исекешев, министр здравоохранения Елжан Биртанов, председатель правления Корпоративного фонда "University Medical Center" Жаксыбай Жумадилов.

Главе государства была представлена концепция создания Национального научного онкологического центра в Астане, поручение по строительству которого было озвучено в Послании "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни".

По информации министра здравоохранения, возведение онкологического центра будет начато уже в текущем году. В новом медицинском учреждении будут использоваться передовые технологии диагностики и лечения раковых заболеваний, в том числе лазерная, лучевая, клеточно-иммунная терапия и другие современные методы.

Кроме того, Президент Казахстана заслушал доклад о текущей деятельности "Назарбаев Университета" в контексте реализации отдельных направлений Послания.

Шигео Катсу представил Главе государства информацию о планах работы Инновационного кластера и запуске Научно-лабораторного комплекса университета, а также рассказал о некоторых вопросах развития Назарбаев Интеллектуальных школ.

По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.


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