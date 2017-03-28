Назарбаев ознакомился с работой Дубайского международного финансового центра

В рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты Глава государства провел встречу с руководством Дубайского международного финансового центра (DIFC), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Акорды.
В ходе переговоров Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью DIFC, а также был проинформирован о дальнейших перспективах развития центра.
Президенту Казахстана была представлена информация о вкладе DIFC в ВВП Дубаи, который вырос на 8% с момента создания данной структуры. Также отмечается значительный рост зарегистрированных в DIFC компаний и существенное развитие его инфраструктуры.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан изучает и применяет опыт ОАЭ в работе Международного финансового центра "Астана", отметив, что в целях эффективной деятельности данной организации уже реализован ряд необходимых шагов и мер.
Нурсултан Назарбаев поделился своим видением развития МФЦА как ведущей финансовой структуры в евразийском регионе, создаваемой на базе Астанинского центра.
В завершение переговоров стороны обсудили результаты и перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества.