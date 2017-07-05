Назарбаев подписал изменения в образовательной накопительной системе

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной образовательной накопительной системы", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Проект закона был разработан в целях совершенствования правового регулирования отношений, входящих в сферу действия Закона РК "О государственной образовательной накопительной системе". Поправки направлены на реализацию права на получение премии государства по приоритетной категории – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе достигшие совершеннолетия, но не более чем до достижения 23-летнего возраста.
Кроме того, для детей из малообеспеченных семей, инвалидов и сирот государство увеличит ставку вознаграждения с 5 до 7 процентов. Также будет расширено количество банков – участников накопительной системы, которым теперь необязательно иметь филиалы в регионах.
В Казахстане Государственная образовательная накопительная система начала функционировать в 2013 году. Позже началась реализация нового социального проекта, цель которого – дать возможность детям-сиротам накопить определенную сумму денег в рамках Гособразовательной накопительной системы и к окончанию основной средней школы иметь возможность продолжить и получить качественное образование.