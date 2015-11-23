Нурсултан Назарбаев подписал новый Трудовой кодекс Казахстана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новый Трудовой кодекс Республики Казахстан направлен на реализацию Плана нации – "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ" и на модернизацию системы трудовых отношений.
Основной целью кодекса является формирование новой модели либеральных трудовых отношений, сочетающей поддержку предпринимательства с учетом интересов работников, социальной ответственности государства, работодателей и работников.
Нормами кодекса четко определяются границы государственного вмешательства в трудовые отношения. Государством будут устанавливаться минимальные стандарты, касающиеся защиты жизни и здоровья работающих, а также нормы, определяющие условия труда, права и обязанности работника и работодателя.
Новая модель регулирования трудовых отношений основана на трудовых стандартах Международной организации труда, ОЭСР, рекомендации которых основываются на необходимости повысить самоуправление работников и работодателей посредством коллективных переговоров на уровне предприятия.
