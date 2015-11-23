Назарбаев подписал новый Трудовой кодекс Казахстана

Политика
1473
Фото с сайта ok-inform.ru
Нурсултан Назарбаев подписал новый Трудовой кодекс Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новый Трудовой кодекс Республики Казахстан направлен на реализацию Плана нации – "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ" и на модернизацию системы трудовых отношений.

Основной целью кодекса является формирование новой модели либеральных трудовых отношений, сочетающей поддержку предпринимательства с учетом интересов работников, социальной ответственности государства, работодателей и работников. 

Нормами кодекса четко определяются границы государственного вмешательства в трудовые отношения. Государством будут устанавливаться минимальные стандарты, касающиеся защиты жизни и здоровья работающих, а также нормы, определяющие условия труда, права и обязанности работника и работодателя.

Новая модель регулирования трудовых отношений основана на трудовых стандартах Международной организации труда, ОЭСР, рекомендации которых основываются на необходимости повысить самоуправление работников и работодателей посредством коллективных переговоров на уровне предприятия.

Более подробно с текстом закона можно ознакомиться в разделе сайта "нормативно-правовые акты", там же можно скачать Трудовой кодекс.

Популярное

Все
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
Как станцевать любовь
Подарили новые возможности
Сила слова и дух степи
Магнолии цветут
Нарушителей порядка выявляют дроны
Драйвер национальной экономики
Кадровая политика судов выходит на новый уровень
Идет прием документов
Алгоритмы кибербезопасности
Основа технологического лидерства
Новая Конституция – новый общественный договор
Устойчивая динамика и большой потенциал
Основа цифровой трансформации
Приезжайте работать в Янайкино!
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Великий мыслитель своего времени
США рассматривают план «наказания» стран НАТО за позицию по Ирану
Строительство первого ОРЦ завершается в области Улытау
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
В Астане появятся новые точки притяжения
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Весенняя непогода накроет Казахстан
Здесь важны прикосновения и звуки
Проблему участившихся трагедий на дороге поднял в Сенате депутат Кожаев
МВД напомнило водителям о проверке документов
ИИ ускоряет доступ к госуслугам
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Караван возможностей
Первый трофей от ФИФА
В Индии умерла слониха после «розовой фотосессии»
Во главе угла – безопасность ребенка
Через мост коммуникаций, по цепочке знаний
В Жетысу возрождают популяцию сокола-балобана
Шекспир: символика смыслов
Намечено построить форелевую ферму
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

Читайте также

Во Вьетнаме новый премьер-министр
То Лам избран президентом Вьетнама
Казахстан подтвердил готовность предоставить площадку для м…
Скляр выступил от Казахстана на Боаоском азиатском форуме

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]