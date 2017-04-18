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Назарбаев подписал поправки по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законодательства
Президент Нурсултан Назарбаев подписал закон о внесении изменений в законодательные акты по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законодательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законодательства", направленный на совершенствование уголовно-исполнительного законодательства", – говорится в сообщении.

Текст закона публикуется в печати.

Напомним, 3 июля 2014 года Нурсултан Назарбаев подписал новый Уголовный кодекс РК и Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного законодательства".

Уголовный кодекс направлен на модернизацию уголовного законодательства в целях усиления борьбы с преступностью в современных условиях, повышения уровня защищенности прав граждан и интересов государства. Внесенные поправки приводят законодательные акты в соответствие с новым Уголовным кодексом.

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